"Özgüven kazandık"

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kendi evindelider Utaş Uşakspor'u 1-0 yenen Karacabey Birlikspor, play-off hedefine doğru emin adımlarla yürüyor. Utaş Uşakspor maçını değerlendiren Karacabey BirliksporTeknik Direktörü Ali Nail Durmuş, "Bizim için Utaş Uşakspor maçı çok önemli bir maçtı. Alınan bu galibiyet ile alt ile olan bağımızı tamamen koparırken, play-off hedefimizi de devam ettiriyoruz. Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Takım oyununu iyi sergiledik. Hafta içi çalıştığımız taktikleri oyuncularımız harfiyen yerine getirdi. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Nerdeyse 90 dakika boyunca grubun liderine pozisyon vermeden maçı bitirdik. Mücadele ve oyun anlayışı çok iyiydi" diye konuştu.



"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Uşakspor takımını taktik olarak kendi sahalarında karşıladıklarını belirten tecrübeli çalıştrııcı, "Takım savunmasını iyi yaptık. Onların takım zafiyetini iyi biliyorduk. Arkaya atılan toplarla tehlike yaratacağımızı biliyorduk. Son pasları daha iyi yapabilseydik belki daha da farklı kazanabilirdik. Her maç ayrı bir taktikle oynanır. Haftalardır yenilmeyen grubun liderini böyle bir oyunla yenmek hem oyuncularımız hem camiamıza hem taraftarlarımıza çok önemli bir özgüven kazandırdı" ifadelerini kullandı.



"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Ali Nail Durmuş, "Bizim için gelecek adına kazanılan bu maç umut oldu. Play-off hedefimiz için gereken savaşı vereceğiz. Geçen sene sıkıntı çeken Karacabey Birlikspor, bu sene play-off hedefi için oynuyor. Bursa'yı iyi bir şekilde temsil ediyoruz. Biz iyi bir takımız ve iyi bir camiayız. Bizim açımızdan her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.