 Manisa BB Spor'da transfer çalışmaları sürüyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Manisa BB Spor'da transfer çalışmaları sürüyor

    Manisa BB Spor'da transfer çalışmaları sürüyor

    TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider tamamlayan , Bilal Gücüyetmez ve Semih Durmuş'la yollarını ayırdı.

    Yeşil-beyazlılarda transferin son gününde sözleşme imzalanmasına rağmen hiçbir maçta forma giymeyen Engin Güngör de sözleşmesini feshettikten sonra Muğlaspor'la anlaştı. Manisa BŞB, dış transferde daha önce İstanbulspor'dan defans oyuncusu Oğuzhan Yazıcı'yla anlaşma sağlamıştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:36
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