Manisa BB Spor'da transfer çalışmaları sürüyor
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bilal Gücüyetmez ve Semih Durmuş'la yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlılarda transferin son gününde sözleşme imzalanmasına rağmen hiçbir maçta forma giymeyen Engin Güngör de sözleşmesini feshettikten sonra Muğlaspor'la anlaştı. Manisa BŞB, dış transferde daha önce İstanbulspor'dan defans oyuncusu Oğuzhan Yazıcı'yla anlaşma sağlamıştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:36
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Eljif Elmas’a kulüp aranıyor
Toplam 8
Yorum
ggggggg gs transferden anlamıyor fb alacagı oyuncuyu alıyo
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 7
Yorum
ne demek yolla bu adamın yaptıklarını
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Gös'TERİM' 4
Toplam 1
Yorum
***** Hakan Balta ve Eboue gibi EMEKTARlarımızı unutma imparator helal olsun sana adamsın...
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