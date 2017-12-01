Aydınspor 1923'te sarı kart alarmı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta pazar günü Sultanbeyli Belediyespor'u misafir edecek Aydınspor 1923'te 5 futbolcunun sarı kart sınırında olması teknik heyeti endişelendirdi.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, Uşak deplasmanı öncesi 3 sarı kartı bulunan İsmail Hacıhafızoğlu, Ceyhun Yelkenci, Mesut Uzun, Ramazan Karaca ve Osman Berk Kınlı'yı uyardı. İncedal, "Kritik bir döneme giriyoruz. Herkes dikkatli olacak. Devre arasına kadar maçlarımıza tam kadro çıkmak istiyoruz" dedi.
Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, kadınlara Sultanbeyli maçının ücretsiz olduğu açıklandı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:23
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA İŞTE BİLİNÇLİ VE OGJEKTİF TARAFTAR TEBRİKLER
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Süper Lig'de derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
mst bjk maça 1-0 yenik başlayarak sahaya çıksın vay gs nin haline vay kartallar yüksek uçar türkiyem noktaa
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA SENİNKİ ZÜĞÜRT TESELLİSİ KARDEŞ SEN BİLE SÖYLEDİĞİNE İNANMADIN EMİNİM.BİRDE O DEDİĞİN (M.Ö) KAÇ YILINDAYDI HATIRLIYORMUSUN :)))
Aydınspor 1923'te sarı kart alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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