Aydınspor 1923'te sarı kart alarmı

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, Uşak deplasmanı öncesi 3 sarı kartı bulunan İsmail Hacıhafızoğlu, Ceyhun Yelkenci, Mesut Uzun, Ramazan Karaca ve Osman Berk Kınlı'yı uyardı. İncedal, "Kritik bir döneme giriyoruz. Herkes dikkatli olacak. Devre arasına kadar maçlarımıza tam kadro çıkmak istiyoruz" dedi.



Öte yandan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, kadınlara Sultanbeyli maçının ücretsiz olduğu açıklandı.