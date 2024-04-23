Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milliler özel maçta İskoçya ile karşılaşacak

Ümit Milliler özel maçta İskoçya ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Pazartesi günü özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 14:53
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Ümit Milliler özel maçta İskoçya ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Takım'ın, eylül ayındaki 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak İskoçya karşılaşması İstanbul'da oynanacak. Mücadelenin başlama saati daha sonra açıklanacak.

UEFA 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 7 puanla 5. sırada bulunuyor.

B Grubu'nda yer alan İskoçya ise oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

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