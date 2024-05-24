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Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 22:48
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlanan Ümit Milli Takım, İskoçya maçının ardından İtalya'ya gidecek ve çalışmalarını 5-11 Haziran tarihleri arasında A Milli Takımımız ile beraber sürdürecek. A ve Ümit Milli takımlar, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ümit Milli Takım, eleme grubu maçlarına eylül ayındaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları ile devam edecek.

Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Livan Burcu (SV Sandhausen), Yunus Emre Konak (Brentford), Aksel Baran Potur (Moss)

Forvet: Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor)

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