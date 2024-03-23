Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümitlerimiz galip!

Ümitlerimiz galip!

Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası’nda İtalya ile kritik bir maça çıkacak olan Ümit Millilerimiz, Gürcistan’ı Semih ve Bertuğ ile devirdi.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Ümitlerimiz galip!

Ümit Milli Futbol Takımımız, Gürcistan U21 Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 2-1 kazandı. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta takımımıza galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Semih Kılıçsoy ile 55. dakikada penaltıdan Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gürcistan U21 takımının şeref sayısı ise 58. dakikada Giorgi Abuashvili'den geldi. Ay-yıldızlılar, 83. dakikada Erencan Yardımcı'nın kullandığı penaltı atışından ise yararlanamadı. Mücadeleyi Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba da Semih'e destek için takip etti. Ümit Millilerimiz, Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında İtalya'ya konuk olacak.

SEMİH: BENİ BURADAN ALIN!

Milli takım kampında Semih Kılıçsoy krizi derinleşiyor. Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, Montella'nın açıklamalarının alınan karardan daha berbat olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: Neden sadece Ahmetcan ve Semih. Oyuncu beni ağlamaklı arıyor, 'Hocam 2 gündür buradayım, hiçbir taktik, teknik idmana alınmadım. Çok mutsuzum, alabilirseniz beni buradan alın' dedi.

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