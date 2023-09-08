İrlanda U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor.
A Grubu'nda Türkiye U21 Milli Takımı, ilk maçında deplasmanda İrlanda U21 Milli Takımı'yla karşı karşıya geliyor.
Zorlu mücadele Turner's Cross Stadyumu'nda oynanıyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
İRLANDA - TÜRKİYE U21 MAÇI 11'LERİ
İrlanda U21: Keeley, Curtis, Grehan, MacNulty, Roughan, Healy, Lawal, Adeeko, Murphy, Kenny, Moran
Türkiye U21: Doğan, Yasin, Ravil, Serdar, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Bartuğ, Enis, Erencan
İRLANDA - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İrlanda - Türkiye U21 maçı, 8 Eylül 2023 Cuma günü, TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
GOL PERDESİNİ MİLLİLER AÇTI!