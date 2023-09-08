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İrlanda U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Türkiye U21 Milli Takımı, İrlanda U21 Milli Takım'ına konuk oluyor. Ümit Milliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 22:10
İrlanda U21 - Türkiye U21 maçı CANLI İZLE

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor.

A Grubu'nda Türkiye U21 Milli Takımı, ilk maçında deplasmanda İrlanda U21 Milli Takımı'yla karşı karşıya geliyor.

Zorlu mücadele Turner's Cross Stadyumu'nda oynanıyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İRLANDA - TÜRKİYE U21 MAÇI 11'LERİ

İrlanda U21: Keeley, Curtis, Grehan, MacNulty, Roughan, Healy, Lawal, Adeeko, Murphy, Kenny, Moran

Türkiye U21: Doğan, Yasin, Ravil, Serdar, Uğur Kaan, Cem, Kenan, Aksel Baran, Bartuğ, Enis, Erencan

İRLANDA - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İrlanda - Türkiye U21 maçı, 8 Eylül 2023 Cuma günü, TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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