Sakarya, Banvit maçı hazırlıklarına başladı
Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında karşılaşacağı Banvit maçı hazırlıklarına başladı.
Eksik oyuncularla Banvit maçına hazırlandıklarını belirten Ernak, "Öncelikle Banvit maçından ziyade kendi durumumuzu değerlendirmek lazım. Takım olarak 5 eksikle oynuyoruz. Eksiklere rağmen kendi basketbolunu oynayabilen başka bir takım yok. Oyuncularımız maçı sonuna kadar zorlayabiliyor. Bu bizim gurur duyacağımız bir durum. Banvit de bu ligin zor deplasmanlarından, en iyi takımlarından biri. Kendi sahamızda oynadığımız mücadeleyi kazandığımız için bu maça daha fazla dikkat göstereceklerdir. Banvit kulübünün bizim için yeri ayrı. 10 sene burada görev yaptım. Türk basketboluna katkısı ve kalitesi ortadadır. Onlara karşı oynamak bizim için özel bir durum. Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:20
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
yoh artik platini hakli, büyük takimpar kupalarla. kücük takimlar aldiklari kupalarla övünür diye.
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 2
Yorum
gsssssssss nagatomo yerıne selcugu gonderın yıllık maası 3.5 mıl euro zaten. bu parayıda selcuga odermıs gıbı ıntere odeyın nagatamo kalsın
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