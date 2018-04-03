Sakarya, Banvit maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    , Banvit maçı hazırlıklarına başladı

    Sakarya, Banvit maçı hazırlıklarına başladı

    Büyükşehir Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında karşılaşacağı Banvit maçı hazırlıklarına başladı.

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 24. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü oynanacak zorlu Banvit mücadelesi öncesi Koç yönetiminde çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeni bir seri başlatmak istiyor. Başantrenör Selçuk Ernak, ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını ve güzel bir maç olacağını söyledi. mücadelesini değerlendiren Ernak, "İstanbul Büyükşehir, play-off iddiasını sürdürmek için bu maça çok iyi hazırlanarak geldi. Biz ise eksiklerimizden dolayı çok iyi hazırlanamadık. Maalesef ilk yarıda kendi seviyemizin çok altında bir basketbol oynadık. Soyunma odası dönüşünde daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Farkı da 5-6 sayılara kadar indirdik ancak sonuç olarak kazanamadık" dedi.

    Eksik oyuncularla Banvit maçına hazırlandıklarını belirten Ernak, "Öncelikle Banvit maçından ziyade kendi durumumuzu değerlendirmek lazım. Takım olarak 5 eksikle oynuyoruz. Eksiklere rağmen kendi basketbolunu oynayabilen başka bir takım yok. Oyuncularımız maçı sonuna kadar zorlayabiliyor. Bu bizim gurur duyacağımız bir durum. Banvit de bu ligin zor deplasmanlarından, en iyi takımlarından biri. Kendi sahamızda oynadığımız mücadeleyi kazandığımız için bu maça daha fazla dikkat göstereceklerdir. Banvit kulübünün bizim için yeri ayrı. 10 sene burada görev yaptım. Türk basketboluna katkısı ve kalitesi ortadadır. Onlara karşı oynamak bizim için özel bir durum. Güzel bir maç olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:20
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