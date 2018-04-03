Orhun Ene ameliyat oldu
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene’nin aşil tendonundan ameliyat olduğu ve ilerleyen günlerde takımın başındaki yerini alabileceği bildirildi.
TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Başantrenör Orhun Ene'nin aşil tendonunda meydana gelen kopma sebebiyle dün İstanbul'daki bir özel hastanede operasyon geçirdiği bildirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bugünü hastanede geçirecek olan Ene'nin, ilerleyen günlerde takımın başındaki yerini alacağı kaydedildi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:27
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