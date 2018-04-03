Orhun Ene ameliyat oldu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ameliyat oldu

    Orhun Ene ameliyat oldu

    TOFAŞ Başantrenörü ’nin aşil tendonundan ameliyat olduğu ve ilerleyen günlerde takımın başındaki yerini alabileceği bildirildi.

    TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Başantrenör 'nin aşil tendonunda meydana gelen kopma sebebiyle dün 'daki bir özel hastanede operasyon geçirdiği bildirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bugünü hastanede geçirecek olan Ene'nin, ilerleyen günlerde takımın başındaki yerini alacağı kaydedildi.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:27
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