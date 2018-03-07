Eskişehir Basket, Galatasaray'a karşı üstün durumda – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Basket, Galatasaray'a karşı üstün durumda

    <a href="/index/eskisehir?id=4ea53af7-3bb7-4dc2-a54d-a0eb5df36b11" class="" rel="tag">Eskişehir</a> Basket, Galatasaray'a karşı üstün durumda

    Ligi ekiplerinden Basket, daha önce 3 kez karşı karşıya geldiği ve 2 kez yenmeyi başardığı Galatasaray maçına hazırlanıyor.

    Ligde zor günler geçiren Basket, 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek. Son olarak lig sonuncusu Gaziantep Basketbol'a son saniyede yediği sayı ile yenilen Siyah Kırmızılılar, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. temsilcisi, Sarı Kırmızlı ekiple şimdiye kadar 3 maçta karşı karşıya geldi. İlk olarak Basketbol Süper Ligi'nin 2014-15 sezonunda 26 Ekim 2014 tarihinde İstanbul'da Galatasaray ile mücadele eden 86-69'luk skorla mağlup oldu. Yine aynı sezonun ikinci devresinde 8 Şubat 2015'de Galatasaray Odeabank'ı konuk eden , bu maçta ise rakibini 66-61'lik skorla devirmenin sevincini yaşadı. İki takım en son ise Ligi'nin ilk devresinde 4 Kasım'da Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda mücadele etti. Taraftarının desteğini arkasına alan Potanın Şimşekleri 70-64'lük skorla galip gelmenin sevincini yaşadı. Basket, 10 Mart Cumartesi günü oynayacağı müsabakadan galip ayrılarak kötü gidişe bir son vermek istiyor.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basket, Galatasaray'a karşı üstün durumda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN