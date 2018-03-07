Galatasaray'da kriz çözüldü!
Sezon başından beri ödeme sıkıntısı yaşayan Galatasaray Odeabank, dün akşam itibariyle bu krize son verdi.
Galatasaray Odeabank'ta sezon başından beri sorun olan ödemeler, dün itibariyle büyük bir krize dönüşmüş ve yabancı oyuncuların serbest kalma ihtimalleri doğmuştu.
Alex Renfroe, Dwight Hardy ve Richard Hendrix'i takımda tutabilmek için akşama kadar ödeme yapması gereken Galatasaray, oyuncuların hesabına parayı yatırdı ve yabancılarını takımda tuttu.
Maaş sıkıntısı yüzünden idmana çıkmak istemeyen oyuncular sebebiyle Oktay Mahmuti, dün sabah yapılması gereken idmanı iptal etmişti.
(Eurohoops)
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:25
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Basit gollerle yenildik
Toplam 2
Yorum
suat trabzon Bir pozisyonu var tam evlere şenlik. Olduğu yerde durdu bekledi beşiktaşlı gidip gol atsın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
objektif unutmayın bu zamana kadar sadece şamp.tk.lar katıldı şamp.ligine,2.olan hiçbir tk.geçemedi elemeleri..ne yani fb.10 senedir şamp.mu olacaktı
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''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
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