Galatasaray'da kriz çözüldü! – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da kriz çözüldü!

    Galatasaray'da kriz çözüldü!

    Sezon başından beri ödeme sıkıntısı yaşayan Odeabank, dün akşam itibariyle bu krize son verdi.

    Odeabank'ta sezon başından beri sorun olan ödemeler, dün itibariyle büyük bir krize dönüşmüş ve yabancı oyuncuların serbest kalma ihtimalleri doğmuştu.

    Alex Renfroe, Dwight Hardy ve Richard Hendrix'i takımda tutabilmek için akşama kadar ödeme yapması gereken Galatasaray, oyuncuların hesabına parayı yatırdı ve yabancılarını takımda tuttu.

    Maaş sıkıntısı yüzünden idmana çıkmak istemeyen oyuncular sebebiyle , dün sabah yapılması gereken idmanı iptal etmişti.


    (Eurohoops)

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da kriz çözüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN