Galatasaray'da kriz çözüldü!

Galatasaray Odeabank'ta sezon başından beri sorun olan ödemeler, dün itibariyle büyük bir krize dönüşmüş ve yabancı oyuncuların serbest kalma ihtimalleri doğmuştu.

Alex Renfroe, Dwight Hardy ve Richard Hendrix'i takımda tutabilmek için akşama kadar ödeme yapması gereken Galatasaray, oyuncuların hesabına parayı yatırdı ve yabancılarını takımda tuttu.

Maaş sıkıntısı yüzünden idmana çıkmak istemeyen oyuncular sebebiyle Oktay Mahmuti, dün sabah yapılması gereken idmanı iptal etmişti.



(Eurohoops)