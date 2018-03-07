Galatasaray'dan anlamlı hareket!
Galatasaray, harçlığını kitap satarak çıkartan ve "Kitaplar yakılmak değil, okunmak içindir" açıklamasıyla alkış toplayan Kastamonulu Murat Sökük'ü idmanda ağırladı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:18
-
Basit gollerle yenildik
Toplam 2
Yorum
suat trabzon Bir pozisyonu var tam evlere şenlik. Olduğu yerde durdu bekledi beşiktaşlı gidip gol atsın.
-
Fener'e ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
objektif unutmayın bu zamana kadar sadece şamp.tk.lar katıldı şamp.ligine,2.olan hiçbir tk.geçemedi elemeleri..ne yani fb.10 senedir şamp.mu olacaktı
-
''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
Galatasaray'dan anlamlı hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.