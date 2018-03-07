Galatasaray'dan anlamlı hareket! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan anlamlı hareket!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan anlamlı hareket!

    , harçlığını kitap satarak çıkartan ve "Kitaplar yakılmak değil, okunmak içindir" açıklamasıyla alkış toplayan Kastamonulu 'ü idmanda ağırladı.

    Tosya'da, babasına yakılması için verilen kitapları satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan , 'ın misafiri olarak bugünkü antrenmanı takip etti. "Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir" sözleriyle ses getiren Murat'a, teknik direktör ve oyuncular tarafından imzalı bir forma hediye edildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:18
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