Fatih Terim'den sol bek açıklaması
Galatasaray, menajerinin İtalya'da kalacağını sarı kırmızılı ekibe iletmesi sonrası Kwadwo Asamoah defterini kapattı.
Yaklaşık 9 aydır sarı kırmızılı ekibin renklerine katmak için uğraş verdiği Juventus'un Ganalı sol beki için menajeri Pastorello'dan açıklama geldi.
Asamoah'ın gelecek sezon kariyerine İtalya'da devam edeceğini iletmesi üzere Galatasaray, Ganalı oyuncu için transfer defterini kapattı.
JUVE, INTER VEYA NAPOLI
İtalyan basını da Juventus'un Asamoah'la sezon sonunda sözleşme yenilemek istediğini yazarken, Inter ve Napoli'nin de transfer için teklif hazırladığını, dolayısıyla Ganalı sol bekin kariyerini Serie A'da sürdüreceğini belirtti.
FATİH TERİM: "ALTERNATİF BAKIYORUZ"
Öte yandan, GS TV'ye verdiği özel röportajda sol bek transferi konusunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim "Asamoah'ın transfer ihtimali zayıf. Başkanın, yöneticilerin uğraşları benden önce gelişti, biliyorsunuz. Biz de alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki bizim sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olsun. Hem ben hem yardımcılarım dünyanın her tarafını tarıyoruz. Tabii hem iyi olsun hem ucuz olsun, bulmak kolay değil" şeklinde konuştu.
TERİM: "TARAFTARA SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"
Sol bek transferini sezon sonunda halletmek istediklerini dile getiren Terim ayrıca, yönetimle görüştüğünü ve sol bekin dışında bir oyuncu transferi daha gerçekleştirmeyi planladıklarını, taraftara sürpriz yapabileceklerini söyledi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:41
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 27
Yorum
BEŞİKTAŞ ORADA YUMRUK YOK AYRICA SENİN BAHSETTİĞİN POZİSYONDA FERNANDO OLCAYIN GIRTLAĞINI SIKIYOR ONA DA VERSİNLER ADALET DİYORSUN YA....
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 19
Yorum
BEŞİKTAŞ SÖZ KONUSU CANER OLUNCA GÖRÜNTÜLER DELİL SAYILDI... PEKİ AYNI KURUM BU OLAYDA NEDEN BUNU YAPMIYOR ? VAR MI UYDURUK BİR AÇIKLAMANIZ ? FBLİLER
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 27
Yorum
fanatik tahkim kurulu fenerbahçe kongre üyeleri araştırın
Fatih Terim'den sol bek açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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