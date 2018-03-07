Fatih Terim'den sol bek açıklaması

Yaklaşık 9 aydır sarı kırmızılı ekibin renklerine katmak için uğraş verdiği Juventus'un Ganalı sol beki için menajeri Pastorello'dan açıklama geldi.

Asamoah'ın gelecek sezon kariyerine İtalya'da devam edeceğini iletmesi üzere Galatasaray, Ganalı oyuncu için transfer defterini kapattı.

JUVE, INTER VEYA NAPOLI

İtalyan basını da Juventus'un Asamoah'la sezon sonunda sözleşme yenilemek istediğini yazarken, Inter ve Napoli'nin de transfer için teklif hazırladığını, dolayısıyla Ganalı sol bekin kariyerini Serie A'da sürdüreceğini belirtti.







FATİH TERİM: "ALTERNATİF BAKIYORUZ"

Öte yandan, GS TV'ye verdiği özel röportajda sol bek transferi konusunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim "Asamoah'ın transfer ihtimali zayıf. Başkanın, yöneticilerin uğraşları benden önce gelişti, biliyorsunuz. Biz de alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki bizim sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olsun. Hem ben hem yardımcılarım dünyanın her tarafını tarıyoruz. Tabii hem iyi olsun hem ucuz olsun, bulmak kolay değil" şeklinde konuştu.







TERİM: "TARAFTARA SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"

Sol bek transferini sezon sonunda halletmek istediklerini dile getiren Terim ayrıca, yönetimle görüştüğünü ve sol bekin dışında bir oyuncu transferi daha gerçekleştirmeyi planladıklarını, taraftara sürpriz yapabileceklerini söyledi.