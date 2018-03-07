Fatih Terim'den sol bek açıklaması – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'den sol bek açıklaması

    Fatih Terim'den sol bek açıklaması

    , menajerinin İtalya'da kalacağını sarı kırmızılı ekibe iletmesi sonrası Kwadwo Asamoah defterini kapattı.

    Yaklaşık 9 aydır sarı kırmızılı ekibin renklerine katmak için uğraş verdiği 'un Ganalı sol beki için menajeri Pastorello'dan açıklama geldi.

    Asamoah'ın gelecek sezon kariyerine İtalya'da devam edeceğini iletmesi üzere , Ganalı oyuncu için defterini kapattı.

    JUVE, INTER VEYA NAPOLI

    İtalyan basını da Juventus'un Asamoah'la sezon sonunda sözleşme yenilemek istediğini yazarken, Inter ve Napoli'nin de transfer için teklif hazırladığını, dolayısıyla Ganalı sol bekin kariyerini Serie A'da sürdüreceğini belirtti.



    FATİH TERİM: "ALTERNATİF BAKIYORUZ"

    Öte yandan, GS TV'ye verdiği özel röportajda sol bek transferi konusunda açıklamalarda bulunan "Asamoah'ın transfer ihtimali zayıf. Başkanın, yöneticilerin uğraşları benden önce gelişti, biliyorsunuz. Biz de alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki bizim sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olsun. Hem ben hem yardımcılarım dünyanın her tarafını tarıyoruz. Tabii hem iyi olsun hem ucuz olsun, bulmak kolay değil" şeklinde konuştu.



    TERİM: "TARAFTARA SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ"

    Sol bek transferini sezon sonunda halletmek istediklerini dile getiren Terim ayrıca, yönetimle görüştüğünü ve sol bekin dışında bir oyuncu transferi daha gerçekleştirmeyi planladıklarını, taraftara sürpriz yapabileceklerini söyledi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:41
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