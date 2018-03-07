4'ü 1 Gomis etmedi!
Van Persie devre arası gönderildi, Janssen sakatlıkla boğuşuyor, Fernandao ve Soldado suskunları oynuyor...
Fenerbahçe ne çektiyse golcülerinden çekti... Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan sayısal olarak iki kat fazla golcüye sahip olmasına rağmen, bu oyuncular, gol sayısında tek başına 23 lig maçında 24 gol atıp 5 asist yapan Gomis'ten geride kaldı. Fenerbahçe, sezona 4 yabancı golcü (Janssen, Fernandao, Soldado, Van Persie) ile başladı. Hiç verim alamadığı Van Persie'yi devre arasında sattı. Janssen ise 8 Aralık'tan bu yana sakat. Bu isimler toplamda 10 gol, 5 asistlik katkı verdi. Kanarya, golcülerinden beklediği verimi alamamasına rağmen 47 golle Süper Lig'in en golcü takımı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı. 59 gol atan Aslan'ın yarısı Gomis oldu.
ROBIN VAN PERSIE: Fenerbahçe'ye geldiği günden, ayrıldığı güne kadar, futbolundan çok yıllık 5.7 milyon Euro'luk maaşı konuşuldu. Sezon başında umut veren açıklamalar yaptı. Ancak devre arası takımdan ayrıldı. Bu sezon 2 lig maçında 112 dakika forma giydi, gol ve asist katkısı yapmadı.
ROBERTO SOLDADO: Finansal Fair Play kriterlerine rağmen 5 milyon Euro bonservis ödenip kadroya katıldı. Süper Lig'de 17 maçta 648 dakika görev yaptı. Sivasspor maçında attığı 3 gol dışında fileleri sarsamadı. Bunun dışında bir de 1 asist yaptı.
VİNCENT JANSSEN: Takımın en heyecan veren hücum oyuncusuydu. Ancak 8 Aralık'ta Bursaspor maçında sakatlandı ve halen antrenmanlara başlayamadı. Oynadığı dönem performansına rağmen skorer bir görüntü çizemedi. 11 lig maçında 754 dakika forma giydi. 2 gol atıp, 4 asist yaptı.
JOSE FERNANDAO: Sezonun ikinci yarısında sakatlıktan kurtulup, kilo verince yeni bir umut oldu. Toplamda 10 maçta 5 gol atıp en iyi performansı sergilese de son iki maçta alınan mağlubiyette onun da düşük performansı etkiliydi.
Sabah
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:34
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''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
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Adriano’da ödem
Toplam 4
Yorum
fanatik tff ceza nerde yazıklar olsun
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 21
Yorum
Ufuk Komiğime giden şey adamın yumruk atmasını normal bir şeymiş gibi taraftarların savunması. Avrupa'da böyle durumlarda en az 10 maç veriliyor.
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