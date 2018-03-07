Şampiyonluğun şifresi 24
Averajla Başakşehir’in önünde lider olan Sarı-Kırmızılılar eğer istatistikler yanılmazsa sezon sonunda 21. şampiyonluğa ulaşacak. Lig tarihi boyunca 14 sezonda 24. haftada lider olan Galatasaray, bu sezonların hiçbirinde hata yapmadı ve zafere uzandı.
Nefeslerin tutulduğu Süper Lig'de artık son 10 haftaya girildi... Galatasaray averajla Başakşehir'in önünde zirvede yer alırken Beşiktaş 3, Fenerbahçe ise 6 puan geriden bu ikiliyi takip ediyor. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonları inceleyen TAKVİM çok çarpıcı bir gerçeğe ulaştı. Cimbom sezonun son haftalarını ustaca dönen bir pilot gibi.
YÜZDE YÜZLÜK BAŞARI ORANI
Lig tarihinde Galatasaray tam 14 kez 24. haftayı lider geçti. Sarı-Kırmızılılar bu sezonların tamamında hata yapmadı ve mutlu sona ulaştı. Yüzde yüzlük bir başarı oranı yakalayan Cimbom'un bu sezon yine zafere uzanıp uzanmayacağı merak konusu.
TERİM'LE YİNE 24 YİNE ZİRVE
Üstelik Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 6 sezonda da 24. haftayı lider geçti. Sarı-Kırmızılılar şimdi de Terim liderliğinde 24. hafta sonunda zirvede oturuyor. Bu durum da rakipleri bir hayli endişelendiriyor.
BU KEZ ÇOK DAHA ZOR OLACAK
Çok önemli ve güçlü rakiplerin önünde zirveyi korumaya çalışan Galatasaray'ın geçmiş sezonlara göre daha çok zorlanacağı ise kesin. Futbolseverlere ise bu yarışın keyfini yaşamak düşüyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:34
-
''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
-
Adriano’da ödem
Toplam 4
Yorum
fanatik tff ceza nerde yazıklar olsun
-
Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 21
Yorum
Ufuk Komiğime giden şey adamın yumruk atmasını normal bir şeymiş gibi taraftarların savunması. Avrupa'da böyle durumlarda en az 10 maç veriliyor.
Şampiyonluğun şifresi 24 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.