İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İyi ki 'ye gitmemişim

    İyi ki <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye gitmemişim

    Attığı gollerle ’i sallayan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, “’ı tercih ederek çok doğru bir karar vermişim” dedi

    Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Karabük'ü 7-0 yendiği karşılaşmanın ardından Fransa'da beIN Sports'un konuğu olurken programın perde arkası da ortaya çıktı. Tribune Sports isimli programa katılan Fransız yıldız, mikrofonlara "'ı seçtim çünkü Marsilya ile benzer yönleri olan bir takım, öncelikle büyük bir takım, haliyle baskı olan bir yer. Bunun da ötesinde Avrupa kupası olan ve Avrupa'da hedefleri olan bir takım" diye konuştu.

    MAKYAJDA ANLATTI
    Tribune Sports isimli programın editörü Florent Houzot ise programın arka planını Fotomaç'a anlattı ve sezon başında Galatasaray gibi kendisini isteyen ile ilgili açıklamalarına da yer verdi. "En başta söylemem gereken; Bafetimbi Gomis çok mutlu. Galatasaray'da oynadığı İstanbul'da yaşadığı için keyfi yerinde. Çok doğru bir karar verdiğini düşünüyor" diyen Houzot, Bafetimbi'nin makyaj sırasında anlattıklarını aktardı.

    KADERİN BİR OYUNU
    Florent Houzot, şunları söyledi: Programda konuşmadı ama makyaj sırasında, 'Daha önce iyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim, Galatasaray'ı tercih etmek çok doğru bir karar olmuş' dedi. Takım arkadaşlarından ve ortamdan da çok memnun. Daha önce 'a transferinin olmamasını ise kadere bağlıyor. Belki daha önce gelse bu şekilde bir ortam yakalayamayacağını ve başarılı olamayacağını düşünüyor."
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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