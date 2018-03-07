İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim
Attığı gollerle Süper Lig’i sallayan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, “Galatasaray’ı tercih ederek çok doğru bir karar vermişim” dedi
MAKYAJDA ANLATTI
Tribune Sports isimli programın editörü Florent Houzot ise programın arka planını Fotomaç'a anlattı ve sezon başında Galatasaray gibi kendisini isteyen Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarına da yer verdi. "En başta söylemem gereken; Bafetimbi Gomis çok mutlu. Galatasaray'da oynadığı İstanbul'da yaşadığı için keyfi yerinde. Çok doğru bir karar verdiğini düşünüyor" diyen Houzot, Bafetimbi'nin makyaj sırasında anlattıklarını aktardı.
KADERİN BİR OYUNU
Florent Houzot, şunları söyledi: Programda konuşmadı ama makyaj sırasında, 'Daha önce iyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim, Galatasaray'ı tercih etmek çok doğru bir karar olmuş' dedi. Takım arkadaşlarından ve ortamdan da çok memnun. Daha önce Galatasaray'a transferinin olmamasını ise kadere bağlıyor. Belki daha önce gelse bu şekilde bir ortam yakalayamayacağını ve başarılı olamayacağını düşünüyor."
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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