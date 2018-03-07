Fantastik dörtlü – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fantastik dörtlü

    Fantastik dörtlü

    Geçmişte iki veya en fazla üç takımın şampiyonluk için yarıştığı ligde bu kez dört ekip kıyasıya mücadele ediyor.

    komutasındaki G.Saray liderliğin keyfini sürüyor ancak , , 'la zorlu maçlar oynayacak.

    'la aynı puana sahip takım oyununa dayalı başarılı futboluyla yarışta bir hayli iddialı.

    Avrupa defterini kapatan Beşiktaş tamamen lig ve kupaya döndü. , üst üste iki derbi birden kazanarak gazı kökledi.

    Zorlu maçlarını geride bırakan F.Bahçe rakiplerinin kapışmasından yararlanıp ipi göğüslemeyi hesaplıyor.


    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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