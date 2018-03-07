Fantastik dörtlü
Geçmişte iki veya en fazla üç takımın şampiyonluk için yarıştığı ligde bu kez dört ekip kıyasıya mücadele ediyor.
Galatasaray'la aynı puana sahip Başakşehir takım oyununa dayalı başarılı futboluyla yarışta bir hayli iddialı.
Avrupa defterini kapatan Beşiktaş tamamen lig ve kupaya döndü. Kartal, üst üste iki derbi birden kazanarak gazı kökledi.
Zorlu maçlarını geride bırakan F.Bahçe rakiplerinin kapışmasından yararlanıp ipi göğüslemeyi hesaplıyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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