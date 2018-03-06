İşte Kocaman'ın isyan ettiği taç pozisyonu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'taç hırsızlığı yapıldı' dedi, futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başladı. Peki, Aykut Kocaman hangi pozisyon için söyledi bunu... İşte o anlar...
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