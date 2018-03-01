Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA'ya hakem tepkisi

Açıklamada bulunan Türkoğlu, A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maçta Letonyalı bir hakemin görev almasının çok büyük bir hata olduğunu dile getirdi.

Hem sporculuğu hem de başkanlığı sırasında hakemlere yönelik söylemlerde bulunmamaya çok dikkat ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2017 Avrupa Şampiyonası'nda başlayan hakem hatalarını, A Milli Takımımızın oynadığı son iki maçta da net şekilde gördük. Bu zamana kadar yapılmamış büyük bir hata söz konusu. İsveç ile oynadığımız maçı grubumuzda bulunan Letonya'dan bir hakem yönetti. Bunu ilk kez gördük. Elemelerde oynanan 64 maçta böyle bir şey söz konusu değil. Daha sonra Letonya maçında bir ev sahibi takımın hakemler tarafından desteklendiğini gördük. Maçta verilen faul sayılarında inanılmaz derecede bir fark vardı. Hakemlerden hiçbir zaman bir beklentimiz olmadı ancak bu zamana kadar yapılmamış hataların maçlarımıza denk gelmesi bana biraz manidar geldi. Bunlar kabul edilebilecek hatalar değil, artık bazı yerlerde kasıt aramaya başlıyorum. Başarımızı istemeyenler var."

Hidayet Türkoğlu, konuyla ilgili FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak'a tepkilerini yazılı olarak ilettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FIBA ile olan iyi ilişkilerimizi, göreve geldikten sonra da devam ettirmeye çalıştık. Ancak bu sürecin beni ve bütün ekibi rahatsız ettiğini söylemek istiyorum. İsveç maçında son pozisyonda Ali Muhammed'e yapılan yüzde 100'lük faulün çalınmaması, yanlış hakem atamasının yapılması küçük bir 'pardon' ile geçiştirilebilecek konular değil. FIBA ile olan ilişkilerimizin bu tip yanlış şeylerden dolayı zedelenmesini istemeyiz. Bence FIBA Avrupa Hakemler Direktörü Davorin Nakic ile ilgili karar alınması ve yerine başka birinin getirilmesi gerekiyor. İstediğimiz değişiklikler yapılana kadar FIBA ile olan ilişkilerimizi tekrar gözden geçirme gibi bir durumumuz olacak. Bugüne kadar FIBA Avrupa ile ortak yürüttüğümüz organizasyonlar ve projeler oldu. Bu süreçten sonra federasyon olarak hiçbir FIBA Avrupa organizasyonuna ev sahipliği yapmak istemiyoruz. Kulüplerimize de aynı yöndeki mektupları yollayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

- "Tek beklentimiz bize köstek olmasınlar"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, görevinin 2020 yılının ekim ayına kadar süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanların artık belli şeyleri kabul etmesi gerekiyor. Biz herkesle iyi ilişkiler kurmak isteyen bir federasyonuz ama bazı şeylere de sessiz kalmamızı beklemesinler. Hiçbir zaman şahıslar üzerinden yürümek istemiyorum. Malum orada bir FIBA Avrupa Başkanı var. 'O şahsın yaptıklarıdır.' demek istemiyorum. Ben Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı olarak ekibimle birlikte ülke basketbolu için bize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Bu süreçte tek beklentimiz bize köstek olmasınlar."

Turgay Demirel'in başkanı olduğu FIBA Avrupa ile yaşanılan sorunlarla ilgili bir soru üzerine Türkoğlu, "Bizden önce bu soruyu geçmişte bu federasyonun başkanlığını yapmış olan ve şimdi de FIBA Avrupa'nın başkanlık görevini yürüten Turgay Demirel'e sormak gerek. Türk basketbolunun önüne neden bu tarz engeller çıkıyor? Hakemler konusunda neden sadece Türkiye'ye karşı yanlış atama oluyor ve neden hakem hatalarına maruz kalıyoruz? Bunları, onlara sormak lazım." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz kimseden yardım istemiyoruz. Allah'a çok şükür ki gerek federasyonu yönetme gerekse de organizasyon anlamında Avrupa'nın en iyisiyiz. Hiç kimse ile bir sıkıntımız yok. FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann ve Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu ile görüşüyorum. Türk basketbolu, kulüpler anlamında Avrupa'nın en iyi ligi. Milli takım anlamında ciddi hedeflerimiz var. İlk hedefimiz 2019 Dünya Kupası'na katılmak. Sadece bu süreçte bize yapılan haksızlığı kamuoyu ile paylaşmak istedik. Bunların küçük hatalar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

- "Ufuk hoca ve ekibine tam destek veriyoruz"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın elemelerde İsveç ve Letonya karşısında yaşadığı mağlubiyetlerle avantaj yitirdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk iki karşılaşmamızı kazanmıştık ama bu iki maçta avantajı devam ettiremedik. Haziran sonunda grubumuzdaki son iki maçı oynayacağız. Ümit ediyorum ki orada elde edeceğimiz iki galibiyet, sonraki grupla birleştiğimiz zaman yine bizi avantajlı duruma getirecektir. Biz Ufuk hoca ve ekibine ilk günde olduğu gibi tam destek veriyoruz. Ufuk Sarıca ve ekibinin bizim için ne kadar doğru bir seçim olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kendisini hem basketbol olarak geliştirmesi hem de oyuncularımıza verdiği güven bize umut veriyor. Sporda kazanmak da kaybetmek de oluyor. Ancak biz şu ana kadar çok doğru bir karar verdiğimizi her anlamda görüyoruz. İnşallah son iki maçımızı kazanarak, tekrar avantajlı duruma geçeriz."