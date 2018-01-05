Petkimspor evinde oynuyor
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon 16 haftada 3 galibiyet, 13 mağlubiyetle düşme hattında bulunan Petkimspor, yarın ilk yarının son maçında Selçuklu Belediyespor'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. 8 galibiyet, 8 mağlubiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışan Akhisar Belediyespor ise saat 17.00'de Düzce Belediyespor deplasmanına çıkacak.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:01
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
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