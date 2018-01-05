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    05 Ocak 2018, Cuma
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    evinde oynuyor

    Petkimspor evinde oynuyor

    'nde bu sezon 16 haftada 3 galibiyet, 13 mağlubiyetle düşme hattında bulunan , yarın ilk yarının son maçında Selçuklu Belediyespor'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. 8 galibiyet, 8 mağlubiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışan Akhisar Belediyespor ise saat 17.00'de Düzce Belediyespor deplasmanına çıkacak.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:01
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