TOFAŞ, Pınar Karşıyaka deplasmanında
TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 10. haftasında yarın deplasmanda Pınar Karşıyaka’yla karşı karşıya gelecek.
TOFAŞ Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka ile geçen sezon oynadığı iki maçta rakibine karşı bir mağlubiyet, bir galibiyet almıştı. Evinde oynadığı maçta kırmızı-yeşillilere 80-86 yenilen Bursa temsilcisi, İzmir deplasmanında ligin son maçında aldığı 82-88'lik dramatik bir galibiyetle son anda play-off'a adını yazdırıp, Avrupa biletini cebine koymuştu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:25
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Final gibi maç
Toplam 7
Yorum
ADALET PALABIYIK PEPEYİ ATSA MAÇIN GİDİŞATI ÖYLE OLMAYACAKTI BEŞİKTAŞ 2. YARI O POZİSYONLARI RÜYASINDA GÖRÜRDÜ SEN PEPEYİ ATMA ONDAN SONRASI BOŞ
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 11
Yorum
serdar akay_ hinidi gibi kabardı az daha havalanac adam görüşmeye öyle 1 geliyorki hindi gibi kabarıyor.iğğğyyy egolu megoloman itici sanki fransa,italya,ispanayadan vs.. teklif gelmiş gibi,
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Fener'e müjdeli haber!
Toplam 5
Yorum
hakan bu adam satılırsa yerine willian arrao alınsın brezilyadan .. ancak o doldurur boşlugunu.
TOFAŞ, Pınar Karşıyaka deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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