 TOFAŞ, Pınar Karşıyaka deplasmanında – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    , Pınar Karşıyaka deplasmanında

    TOFAŞ, Pınar Karşıyaka deplasmanında

    Basketbol Takımı, ligin 10. haftasında yarın deplasmanda Pınar Karşıyaka’yla karşı karşıya gelecek.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren , 10. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Ligde evinde aldığı Galatasaray Odeabank galibiyetiyle 9'da 9 yapan, hafta içinde ise 7Days Eurocup'ta deplasmanda Herbalife Gran Canaria'ya mağlup olan mavi-yeşilliler, zorlu İzmir deplasmanında bu seriyi 10 maça çıkarmaya çalışacak. İspanya deplasmanı dönüşü dün geceyi İstanbul'da dinlenerek geçiren Bursa temsilcisi, bugün İzmir'e geçerek akşam saatlerinde ve maç sabahı yapacağı iki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak maçı Zafer Yılmaz, Halil Baldemir ve Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.
    TOFAŞ Basketbol Takımı, Pınar Karşıyaka ile geçen sezon oynadığı iki maçta rakibine karşı bir mağlubiyet, bir galibiyet almıştı. Evinde oynadığı maçta kırmızı-yeşillilere 80-86 yenilen Bursa temsilcisi, İzmir deplasmanında ligin son maçında aldığı 82-88'lik dramatik bir galibiyetle son anda play-off'a adını yazdırıp, Avrupa biletini cebine koymuştu.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:25
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