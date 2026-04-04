Gözler Onuachu'da

Paul Onuachu, Cimbom'un filelerini ilk kez havalandırmaya çalışacak. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-24 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 24 karşılaşmada 21 golle daha iyi bir performans sergiledi. İlk döneminde maç başına 0.71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0.87 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe ağlarını sarsan Paul Onuachu, G.Saray'a da siftah yapmak istiyor.