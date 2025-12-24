CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 11 maçlık seriler sona erdi

11 maçlık seriler sona erdi

Trabzonspor Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’a, Süper Lig’de de G.Birliği’ne mağlup olarak 11 maçlık yenilmeme serilerini sürdüremedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
11 maçlık seriler sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada mağlup olan Trabzonspor'un "11 maçlık yenilmezlik serisi" de sona erdi. Fırtına, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak Papara Park'ta resmi maçlardaki 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi. Papara Park'ta geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon tamamlayan G.Saray'a 2-0 yenilen Karadeniz devinin evinde kaybetmeme serisi 221 gün sürdü.

SÜPER LİG'DE 99 GÜN SONRA

Gençlerbirliği'ne 4-3 yenilen Trabzonspor'un, ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi de bitti. En son ligin 5. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup olan Karadeniz devi, 99 gün sonra Gençlerbirliği'ne kaybetti. Fenerbahçe derbisinin ardından 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Fırtına, Ankara'da yenilmezlik serisini 12. maça taşıyamadı.

14 YIL SONRA 5 KAFA GOLÜ

OPTA'nın 2010/11 sezonundan bu yana detaylı veriye sahip olduğu Süper Lig maçları arasında, en fazla kafa golünün atıldığı karşılaşma da bu mücadele oldu. Gençlerbirliği'nin 3, Trabzonspor'un ise 2 kafa golü bulduğu maç dikkat çekti.

TEKKE'DEN 5 GÜN İZİN

Fatih Tekke, oyuncularına 5 gün izin verdi. Futbolcuların birçoğu Ankara'dan direkt ülkelerine gitti. Takım 5 gün sonra Trabzon'da toplanacak ve 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali hazırlıklarına başlayacak.

TEKKE İLE 4 KEZ KAYBETTİ

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke ile G.Saray ve Fenerbahçe'nin dışında sadece Gençlerbirliği ile Alanyaspor'a kaybetti. Bordo-mavililer, iki sezonda toplam 28 lig maçında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Karadeniz devi, daha önce ligde Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0; Galatasaray'a da 2-0 yenilmişti. Tekke ile Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl sadece Cimbom karşısında finalde kaybeden Fırtına, bu sezon ise Alanyaspor'a yenilerek grup maçlarına kötü başlangıç yaptı.

2 HAFTADA 5 PUAN YİTİRDİ

Süper Lig'in son 2 haftasında Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 2026 yılına moral bozukluğuyla giriyor. Lider G.Saray'ın 7, F.Bahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fırtına, zirve yarışında son 2 haftada 5 puan kaybetti.

RAKAMLARIN DİLİ

7

Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta toplam 7 gol yerken, daha önceki 8 karşılaşmanın tamamında kalesinde yine 7 gole izin vermişti.

8

Trabzonspor, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından, Alanyaspor'a (kupa) ve Gençlerbirliği karşısında da kalesini gole kapatamadı. 8 gol yedi.

1

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor'u Nisan 2016'dan bu yana ilk kez mağlup etti. Lig tarihinde rakibine karşı iç sahada en fazla gol attığı maçı (4-3) aldı.

1

Trabzonspor'un bu sezon ligde yediği en erken gol, Gençlerbirliği karşısında geldi. Fırtına, mücadelenin 5'inci dakikasında Goutas'ın golüne engel olamadı.

REKLAM - Casper
Lemina'dan G.Saray'a yıldız transfer!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad'ı taşıyan jet Ankara'da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
G.Saray'da rota yeniden Boey!
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! 01:26
Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası 01:26
Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik 01:26
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 01:26
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 01:26
Beşiktaş derbide penaltı bekledi! Beşiktaş derbide penaltı bekledi! 01:26
Daha Eski
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 01:26
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Fenerbahçe'den bir transfer daha! 01:26
Beşiktaş'tan hakem tepkisi! Beşiktaş'tan hakem tepkisi! 01:26
F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! 01:26
F.Bahçe derbide penaltı kazandı! F.Bahçe derbide penaltı kazandı! 01:26
Beşiktaşlı oyuncular kart bekledi! Beşiktaşlı oyuncular kart bekledi! 01:26