11 maçlık seriler sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada mağlup olan Trabzonspor'un "11 maçlık yenilmezlik serisi" de sona erdi. Fırtına, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak Papara Park'ta resmi maçlardaki 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettiremedi. Papara Park'ta geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon tamamlayan G.Saray'a 2-0 yenilen Karadeniz devinin evinde kaybetmeme serisi 221 gün sürdü.

SÜPER LİG'DE 99 GÜN SONRA

Gençlerbirliği'ne 4-3 yenilen Trabzonspor'un, ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi de bitti. En son ligin 5. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup olan Karadeniz devi, 99 gün sonra Gençlerbirliği'ne kaybetti. Fenerbahçe derbisinin ardından 7 galibiyet, 4 beraberlik alan Fırtına, Ankara'da yenilmezlik serisini 12. maça taşıyamadı.

14 YIL SONRA 5 KAFA GOLÜ

OPTA'nın 2010/11 sezonundan bu yana detaylı veriye sahip olduğu Süper Lig maçları arasında, en fazla kafa golünün atıldığı karşılaşma da bu mücadele oldu. Gençlerbirliği'nin 3, Trabzonspor'un ise 2 kafa golü bulduğu maç dikkat çekti.

TEKKE'DEN 5 GÜN İZİN

Fatih Tekke, oyuncularına 5 gün izin verdi. Futbolcuların birçoğu Ankara'dan direkt ülkelerine gitti. Takım 5 gün sonra Trabzon'da toplanacak ve 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali hazırlıklarına başlayacak.

TEKKE İLE 4 KEZ KAYBETTİ

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke ile G.Saray ve Fenerbahçe'nin dışında sadece Gençlerbirliği ile Alanyaspor'a kaybetti. Bordo-mavililer, iki sezonda toplam 28 lig maçında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Karadeniz devi, daha önce ligde Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0; Galatasaray'a da 2-0 yenilmişti. Tekke ile Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl sadece Cimbom karşısında finalde kaybeden Fırtına, bu sezon ise Alanyaspor'a yenilerek grup maçlarına kötü başlangıç yaptı.

2 HAFTADA 5 PUAN YİTİRDİ

Süper Lig'in son 2 haftasında Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 2026 yılına moral bozukluğuyla giriyor. Lider G.Saray'ın 7, F.Bahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fırtına, zirve yarışında son 2 haftada 5 puan kaybetti.

RAKAMLARIN DİLİ

7

Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta toplam 7 gol yerken, daha önceki 8 karşılaşmanın tamamında kalesinde yine 7 gole izin vermişti.

8

Trabzonspor, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından, Alanyaspor'a (kupa) ve Gençlerbirliği karşısında da kalesini gole kapatamadı. 8 gol yedi.

1

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor'u Nisan 2016'dan bu yana ilk kez mağlup etti. Lig tarihinde rakibine karşı iç sahada en fazla gol attığı maçı (4-3) aldı.

1

Trabzonspor'un bu sezon ligde yediği en erken gol, Gençlerbirliği karşısında geldi. Fırtına, mücadelenin 5'inci dakikasında Goutas'ın golüne engel olamadı.