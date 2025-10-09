Onuachu farkı

Onuachu, 2025-26 sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Bordo-mavili formayla ligde 8 maçta 6 gol ve 1 asist üreten Nijeryalı forvet, hem gol krallığında hem de toplam skor katkısında zirvede yer aldı. Sezona güçlü bir başlangıç yapan 2.01 boyundaki kule, 673 dakikalık süreye Kocaeli (77), Kasımpaşa (65), Antalya (90), Samsun (82), Fenerbahçe (90), Gaziantep FK (90), Karagümrük (89), Kayseri (90) sığdırdığı 7 skor katkısıyla takımının en etkili ismi oldu. Onuachu, ligin 8 haftalık diliminde yakaladığı ortalama ile istatistiklerde fark oluşturdu. Fırtına'nın bu sezon ligde attığı 13 golün 6'sında imzası bulunan Onuachu, takımın elde ettiği 17 puanın 11'ine doğrudan katkı yaptı. Ortalama 120 dakikada bir rakip fileleri sarsan Nijeryalı forvet, istikrarlı performansıyla gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Onuachu'yu 5'er golle İcardi ve Rafa Silva takip etti.

LiDERLiK ROLÜ

2023-24 sezonunda kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da performansıyla büyük beğeni kazanan Onuachu, bu sezon da Fatih Tekke yönetiminde takımın hücum omurgasının en güçlü halkası oldu. Sadece bitirici vuruşlarıyla değil, hava toplarındaki etkinliği ve rakip savunmayı yıpratan oyunuyla da öne çıkan golcü oyuncu, şu anda Süper Lig'in en yüksek skor katkısına sahip oyuncusu

TÜM GOLLERİNİ PAYLAŞTI

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun bu sezon attığı gollerin tamamını X hesabından paylaştı. Gollerin tribün çekimlerinin tribün sevinçleriyle verilmesi golleri bir o kadar daha anlamlı kıldı. Trabzonspor'da büyük özveriyle oynayan Onuachu'nun attığı goller Süper Lig'de ayın golü olmaya da devam ediyor.

SON YILLARIN EN İYİSİ

Nijeryalı yıldız, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 15 gol toplamda 17 gol kaydederek bordo-mavili formayla son yılların en skorer futbolcular arasına girmişti. Bu sezon da aynı istikrarı sürdürerek, Trabzonspor'un hücum gücünü sırtlayan isim olan Onuachu, taraftarların da sevgilisi haline gelerek güven vermeye devam ediyor