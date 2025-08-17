CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Japon harikası

Japon harikası

Fırtına, Premier Lig ekibi Crystal Palace’ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha için tüm şartlarını zorluyor. Palace’ta sorun çıkmayabilir, hedef Kamada’yı ikna etmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Japon harikası

Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ile Augusto ve sol kanat Olaigbe'yi renklerine bağlayan Fırtına, orta saha takviyesi için de yoğun mesai harcıyor. Hedefteki isimlerden birisi de Daichi Kamada. Kamada hem Avrupa deneyimi hem de uluslararası tecrübesiyle öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Japon yıldız için bordo mavililer ısrarlı bir şekilde girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'dan Crystal Palace'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcunun, oyun süresi beklentisini karşılayamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor. Bordo mavililerin önceliği oyuncuyu ikna etmek.

ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

1.80 boyundaki futbolcu, Japonya'da başladığı kariyerinde kısa bir süre içinde yeteneği ile öne çıkarak Avrupa'ya transfer oldu.12 milyon euro piyasa değeri olan Kamada'nın sözleşmesi bu yıl sona eriyor. Crystal Palace satışına sıcak bakıyor. Forvet arkası ve merkez orta sahada da görev yapabilen tecrübeli futbolcunun gelmek istediği öne sürülüyor. Kamada, topla buluşma sayısının yüksek olduğu, serbestçe hücum organizasyonunu yönlendirebildiği bir rolde oynarsa hem gol hem asist katkısıyla yıldızlaşır. Ona uygun bir 8-10 numara pozisyonu, yanına güçlü bir savunma yönü olan orta saha ile desteklenirse, ligde büyük ses getirir.

