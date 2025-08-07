CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hızlı ve sert: Olaigbe

Hızlı ve sert: Olaigbe

22 yaşındaki sol kanat Kazeem Olaigbe; hızı, dribling kabiliyeti ve ceza sahası çevresinden attığı sert şutlarla bordo-mavili ekipte ciddi bir rol üstlenmeye aday.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hızlı ve sert: Olaigbe

Bordo mavililerin yeni transferi Kazeem Olaigbe, birçok özelliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin aradığı kanat profilini önemli oranda karşılıyor. Belçika U21 Milli Takımı oyuncusu, futbol eğitimini İngiltere'de Southampton altyapısında aldı. Bu altyapı geçmişi ve milli takım tecrübesi potansiyeline dair güçlü referanslar olarak değerlendiriliyor. Sol kanatta görev yapan 22 yaşındaki futbolcu; topla hızlanabilen, bire birde adam eksiltebilen ve dar alanda çabuk karar verebilen bir profil çiziyor. Özellikle ceza sahası çevresinde etkili şutlar çıkarabilmesi, onu sadece hazırlayıcı değil, aynı zamanda bitirici bir opsiyon haline getiriyor.

Kulüp kaynakları, Olaigbe'nin mental olarak doğru yönlendirilmesi durumunda, performansını çok daha yukarılara taşıyabileceğini ifade ediyor. Hem fiziksel hem de teknik altyapısı sağlam olan genç yıldızın, Trabzonspor'da kendini geliştirmesi ve değer kazanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, özellikle hücumda çabukluk ve bireysel yetenek isteyen pozisyonlarda Olaigbe'yi zamanla daha fazla kullanmayı planladığı öğrenildi.

Olaigbe, 9. Belçikalı

Olaigbe, Trabzonspor tarihindeki 9. Belçikalı oyuncu oldu. Bordo-mavili takım daha önce Meunier, Cavanda, Thijs, Kurt Van De Paar, D'Hane, Somers ve Pfaff gibi isimleri kadrosuna katarken, Brüls ise sözleşme imzaladığı halde forma giymeden kiralık olarak gönderilmişti.

Fiziksel olarak hazır

Genç yaşına rağmen dayanıklılık seviyesi ve fiziksel gücü yeterli seviyede görülen Kazeem Olaigbe, yoğun tempolu Süper Lig'e adaptasyon konusunda soru işareti oluşturmuyor. Henüz 22 yaşında olan futbolcunun, oyun bilgisi ve karar verme becerilerinde gelişime açık yönleri bulunduğu belirtiliyor. Ancak bu durum, yaşının doğal bir sonucu olarak görülüyor. Fatih Tekke ve ekibi, Olaigbe'nin bu yönlerini geliştirmek için bireysel antrenman planları hazırlıyor.

F.Bahçeli yıldızdan flaş hareket!
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu!
DİĞER
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu! Menajeri sarı-kırmızılılara resmen iletti...
Bakan Fidan bugün Suriye'ye gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme
G.Saray'da Davinson Sanchez pazarlığı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Davinson Sanchez pazarlığı! G.Saray'da Davinson Sanchez pazarlığı! 13:44
Godfried Frimpong Kasımpaşa'da! Godfried Frimpong Kasımpaşa'da! 13:43
Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? Servette - Utrecht maçı hangi kanalda? 12:32
Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim Çalımbay: Beşiktaş'a küs değilim 12:29
FCSB - Drita maçı hangi kanalda? FCSB - Drita maçı hangi kanalda? 12:28
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? 12:20
Daha Eski
Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? Zrinjski Mostar - Breidablik maçı hangi kanalda? 12:14
PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? PAOK - Wolfsberger AC maçı hangi kanalda? 12:09
F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! F.Bahçe Hollanda basınında gündem oldu! 12:08
G.birliği, yeniden Süper Lig'de! G.birliği, yeniden Süper Lig'de! 11:48
Hacken - Brann maçı hangi kanalda? Hacken - Brann maçı hangi kanalda? 11:45
Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! Yunus'tan Benfica'ya transfer yanıtı! 11:36