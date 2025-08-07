Hızlı ve sert: Olaigbe

Bordo mavililerin yeni transferi Kazeem Olaigbe, birçok özelliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin aradığı kanat profilini önemli oranda karşılıyor. Belçika U21 Milli Takımı oyuncusu, futbol eğitimini İngiltere'de Southampton altyapısında aldı. Bu altyapı geçmişi ve milli takım tecrübesi potansiyeline dair güçlü referanslar olarak değerlendiriliyor. Sol kanatta görev yapan 22 yaşındaki futbolcu; topla hızlanabilen, bire birde adam eksiltebilen ve dar alanda çabuk karar verebilen bir profil çiziyor. Özellikle ceza sahası çevresinde etkili şutlar çıkarabilmesi, onu sadece hazırlayıcı değil, aynı zamanda bitirici bir opsiyon haline getiriyor.

Kulüp kaynakları, Olaigbe'nin mental olarak doğru yönlendirilmesi durumunda, performansını çok daha yukarılara taşıyabileceğini ifade ediyor. Hem fiziksel hem de teknik altyapısı sağlam olan genç yıldızın, Trabzonspor'da kendini geliştirmesi ve değer kazanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, özellikle hücumda çabukluk ve bireysel yetenek isteyen pozisyonlarda Olaigbe'yi zamanla daha fazla kullanmayı planladığı öğrenildi.

Olaigbe, 9. Belçikalı

Olaigbe, Trabzonspor tarihindeki 9. Belçikalı oyuncu oldu. Bordo-mavili takım daha önce Meunier, Cavanda, Thijs, Kurt Van De Paar, D'Hane, Somers ve Pfaff gibi isimleri kadrosuna katarken, Brüls ise sözleşme imzaladığı halde forma giymeden kiralık olarak gönderilmişti.

Fiziksel olarak hazır

Genç yaşına rağmen dayanıklılık seviyesi ve fiziksel gücü yeterli seviyede görülen Kazeem Olaigbe, yoğun tempolu Süper Lig'e adaptasyon konusunda soru işareti oluşturmuyor. Henüz 22 yaşında olan futbolcunun, oyun bilgisi ve karar verme becerilerinde gelişime açık yönleri bulunduğu belirtiliyor. Ancak bu durum, yaşının doğal bir sonucu olarak görülüyor. Fatih Tekke ve ekibi, Olaigbe'nin bu yönlerini geliştirmek için bireysel antrenman planları hazırlıyor.