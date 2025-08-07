Fırtına’ya gençlik aşısı

Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı sağ bek Pina (22), forvet Augusto (21) ve son olarak imzaya hazırlanan sol kanat Olaigbe (22) ile adeta "gençlik aşısı" yaptı. Pina hızı, ofansif katkısı ve hırsı ile dikkat çekerken, Brezilyalı Augusto da temposu, agresifliği, enerjisi ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor. Olaigbe ise Avrupa futbol çevrelerinde uzun süredir, "patlama yapması beklenen" bir yetenek olarak anılıyor. Nwakaeme (36) ve Savic (34), Vişça (35) gibi ligin en yaşlı 5 yabancı oyuncusundan ikisini bünyesinde barındıran Fırtına, yaptığı bu gençlik hamlesiyle yaş ortalamasını da düşürdü. Önceki yıllara oranla transfer planlamasında radikal bir değişim yaşayan Karadeniz devi, üç potansiyelli isimle hem bir kadro iskeleti kurmak hem de ciddi bonservisler kazanmak istiyor.

196 YABANCI TRANSFERİ

FIRTINA, Rennes'ten kadrosuna kattığı Olaigbe ile tarihindeki 196. yabancı futbolcusunu transfer etti. Bordo-mavili kulüp, bugüne kadar 54 farklı ülkeden yabancı oyuncu transfer ederken, en fazla Brezilyalı futbolculara forma şansı verdi. Güney Amerika ülkesinden toplam 19 oyuncuyla sözleşme imzalanırken, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan ise 8'er futbolcu transfer edildi