CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan tarihi hamle! Borç defteri kapandı

Trabzonspor’dan tarihi hamle! Borç defteri kapandı

Bankalar Birliği anlaşmasından tüm borçlarını ödeyerek çıkan Trabzonspor, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 6.4 milyar TL’lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 12:10
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor’dan tarihi hamle! Borç defteri kapandı

Trabzonspor, mali yapısını kökten dönüştürmek adına kulüp tarihinin en önemli finansal adımlarından birini atmıştı. Kulüp, yıllardır sırtında taşıdığı borç yükünden kurtulup, sürdürülebilir bir yapıya geçiş yapmak için geniş kapsamlı bir sermaye artırım süreci başlattı. Yapılan düzenlemelerle, geçmiş yıllardan kalan 6.4 milyar TL zarar mevcut sermayeden düşülerek bilanço üzerindeki yük sıfırlandı. Bu işlemin hemen ardından, 6.4 milyar TL'lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı.

Finansal büyümeyi desteklemek ve yatırım kapasitesini artırmak amacıyla, kulübün kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL'den 37.5 milyar TL'ye yükseltildi. Bu artış ile Trabzonspor'un gelecekte yatırımcılarla daha güçlü ortaklıklar kurmasının önünün açılması hedefleniyor.

Sermaye artırım sürecinde, A grubu hisseler üzerindeki özel imtiyazların korunması amacıyla yatırımcılara önemli fırsat da sunuldu. Hisselerini kulübe devretmek isteyen ortaklara, 0.9997 TL fiyatla satış imkanı tanındı. Bu süreç Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylandı. Pay alım teklifi 10 iş günü sürecek ve tarihler ayrıca kamuoyuna ilan edilecek. Pay alım teklifinin ardından, sermaye artırımında rüçhan hakkı devreye girecek ve yatırımcılar 15 gün boyunca bu haklarını kullanabilecek.

HEDEF BORÇLA DEĞİL, GELİR FAZLASIYLA SEZON BAŞLANGICI

Tüm bu yapısal adımların 27 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek Sportif A.Ş. Genel Kurulu'nda resmen onaylanması bekleniyor. Bahse konu onay sürecinin tamamlanması ile artık teknik iflas sürecinin tamamen sona ereceği, bilanço açığının kapatılarak, kulüp bilançosunun sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Vergi borçlarının da tamamen ödenmesinin hedeflendiği süreçte, geçen yıl kapatılan banka kredilerinin ardından faiz yükünün de tarihe karışması ön görülüyor. Yürütülen stratejik dönüşümle yıllık 1.5 milyar TL'nin üzerinde faiz tasarrufu sağlanmasının planlandığı Trabzonspor'da, artık borçla değil, gelir fazlasıyla sezonlara girilmesi hedefleniyor.

REKLAM - Türk Telekom
İşte van Persie’nin F.Bahçe planı!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda bebek heyecanı!
İBB'ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu
Osimhen’in gidişi F.Bahçe'ye bağlı!
Fenerbahçe'ye süper kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman? 12:01
Güiza’dan fair play dersi! Güiza’dan fair play dersi! 11:59
İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! 11:50
Al Shabab-Al Ittihad maçı hangi kanalda? Al Shabab-Al Ittihad maçı hangi kanalda? 11:34
G.Saray'dan Sane açıklaması! G.Saray'dan Sane açıklaması! 11:04
G.Saray kupasını ne zaman ve nerede alacak? G.Saray kupasını ne zaman ve nerede alacak? 10:45
Daha Eski
Al Taawon-Al Riyadh maçı ne zaman? Al Taawon-Al Riyadh maçı ne zaman? 10:41
Osimhen’in gidişi F.Bahçe'ye bağlı! Osimhen’in gidişi F.Bahçe'ye bağlı! 10:36
Fenerbahçe'ye süper kanat! Fenerbahçe'ye süper kanat! 10:27
Al Qadsiah-Al Orubah maçı ne zaman? Al Qadsiah-Al Orubah maçı ne zaman? 10:25
G.Saray'dan Ali Sami Yen’e anma G.Saray'dan Ali Sami Yen’e anma 09:59
Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman? 09:55