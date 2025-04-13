TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi! Dönmek istiyor

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun kulübü Southampton, 20 hafta sonunda 10 puanda kaldı ve Premier Lig'den en erken düşen takım olarak tarihe geçti. İngiliz ekibi elindeki yıldızları satacak. Piyasa değeri şu an 8 milyon euro olan Paul Onuachu da bunlardan biri. Bordo mavililer, 2.01 boyundaki forvet için yeniden harekete geçecek.

FATİH TEKKE ONAYLADI

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. İngiliz basını, "Onuachu Trabzonspor'dan hiçbir zaman vazgeçmedi" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Nijeryalı yıldızın ailesinin de Trabzon'a geri dönme fikrine çok sıcak yaklaştığı ve hatta bunun için fedakarlığa hazır oldukları belirtildi. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu için yönetimin kısa süre sonra Southampton ile pazarlıklara başlaması bekleniyor.