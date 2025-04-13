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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi! Dönmek istiyor

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi! Dönmek istiyor

İngiliz basını, Nijeryalı forvetle ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. Southampton'un satmaya hazırlandığı Paul Onuachu ve ailesinin Trabzon'a dönmek istediğini duyuran İngilizler, "Bunun için fedakarlık bile yaparlar" diye yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi! Dönmek istiyor

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun kulübü Southampton, 20 hafta sonunda 10 puanda kaldı ve Premier Lig'den en erken düşen takım olarak tarihe geçti. İngiliz ekibi elindeki yıldızları satacak. Piyasa değeri şu an 8 milyon euro olan Paul Onuachu da bunlardan biri. Bordo mavililer, 2.01 boyundaki forvet için yeniden harekete geçecek.

FATİH TEKKE ONAYLADI

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. İngiliz basını, "Onuachu Trabzonspor'dan hiçbir zaman vazgeçmedi" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Nijeryalı yıldızın ailesinin de Trabzon'a geri dönme fikrine çok sıcak yaklaştığı ve hatta bunun için fedakarlığa hazır oldukları belirtildi. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu için yönetimin kısa süre sonra Southampton ile pazarlıklara başlaması bekleniyor.

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