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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Kolay karşılaşmamız olmuyor!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Kolay karşılaşmamız olmuyor!"

Son dakika Trabzonspor haberi | Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:39 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:50
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Kolay karşılaşmamız olmuyor!"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin sözleri...

"İLK KEZ TAM KADRO ÇALIŞTIK"

"Zor bir maç oynayacağız. Bizim açımızdan derbi. Bizim kolay bir karşılaşmamız olmuyor. Bir aydır ilk kez tam kadro çalıştık. Kazanmamız gereken bir maç, Karadeniz derbilerinden bir tanesi. İyi bir maç olur inşallah."

"DUYGUYLA OYNAMALIYIZ"

"İsimlerden ziyade bu formayı kim giyerse giysin bu tip maçlarda duyguyla oynamalı. Rakibimiz geçişi iyi yapan, pas oynamayı bilen bir takım ama biz neticesinde Trabzonspor takımıyız."

"BU SEZONU BÖYLE GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Buraları iyi geçmemiz gerekiyor. Bir aydır aynı şeyi söylüyorum; kızacağımız, üzüleceğimiz anlar olacak ama bu sezonu böyle geçirmemiz gerekiyor. Bugün camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

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