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Haberler Trabzonspor Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 20:55 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:13
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Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Malheiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Zubkov'un şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

18'inci dakikada Malheiro'nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

21'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanatta üst üste rakiplerinden sıyrılan Mustafa Eskihellaç, yerden penaltı noktasına doğru çevirdi. Zubkov'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

36'ıncı dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta kaleci Grbic topu kurtardı.

39'uncu dakikada Zubkov kaleci Grbic'i karşı karşıya kaldı, Zubkov'un vuruşunda Grbic topu kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

55'inci dakikada Nwakaeme'nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Simon Banza'nın şutu yandan dışarı çıktı.

58'inci dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahasında bulunan Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62'inci dakikada topla ceza sahasına giren Cham'ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

70'inci dakikada Alikulov'un derinleme pasında topla buluşan Jurecka kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

76'ıncı dakikada Rizespor 10 kişi kaldı. Varesanovic, Jabol ile girdiği ikili mücadelede yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

80'inci dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutun kaleci Grbic topu kornere çıkardı.

90+1'inci dakikada Visca ceza sahası içine pasında top savunmadan sekerek, Banza'nın önünde kaldı. Banza'nın şutunda Grbic gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 39'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 34 puanda kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.

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