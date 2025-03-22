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Haberler Trabzonspor Potaya takviye: ABD’li Marvin

Potaya takviye: ABD’li Marvin

Trabzonspor Basketbol Takımı, İsrail'de Elitzur Kiryat takımında forma giyen ABD'li Marvin Smith Jr'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Potaya takviye: ABD’li Marvin

Trabzonspor Basketbol Takımı, İsrail'de Elitzur Kiryat takımında forma giyen ABD'li Marvin Smith Jr'i kadrosuna kattı. 1.98 boyundaki forvet oyuncusunun yarın Trabzon'da olması bekleniyor.

Down Sendromu Farkındalık Günü

GENEL Sekreter Sami Karaman, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili mesaj verdi. Karaman, "Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almasını destekliyoruz. 29 Mart'ta Göztepe maçında Down sendromlu bireyleri seremoniye çıkararak bu özel günü onlarla birlikte daha anlamlı hale getireceğiz" dedi.

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