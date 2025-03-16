Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Maç boyunca Fatih Tekke adeta yerinde duramadı, maçın her saniyesini sahada oynuyormuşçasına yaşadı. Oyunun durduğu anlarda oyuncularını kenara çağırarak mini toplantılar yaptı, taktikler verdi. Golcülüğü kadar, saha kenarındaki duruşu da çok şık ve başarılıydı Fatih Tekke'nin... Bu arada 57'de Umut Güneş-Banza mücadelesinde hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

Bence ağır bir karardı. Ama Uğurcan Çakır, Piatek'in penaltısını adeta bir panter çevikliğinde kurtardı. Uğurcan Çakır, bir kaleciden daha fazlası olduğunu bir kez daha gösterdi. Uğurcan sadece penaltıyı kurtarmakla kalmadı. Deniz Türüç'ün vuruşunu da kurtardı aynı anda.