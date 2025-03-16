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Haberler Trabzonspor Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 08:53
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Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

MUSTAFA ÇULCU - PENALTI KABUL EDİLEMEZ

Trabzonspor, bu sezon 4. teknik direktörü Fatih Tekke ile deplasman galibiyeti için sahada ve farklı skorla bunu uzun zaman sonra başardı. Zubkov ve Okay yok. Ozan ve Malheiro on birde.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Deniz Türüç'ün direkten dönen topu sonrasında agresif ve önde baskı ile başlayan ve de savunmayı önde tutan Trabzonspor, Banza ile öne geçti.
Başakşehir kanatlardan Deniz ve Yusuf ile getirdiği toplarla Piatek ve Crespo ile pozisyonlar buldu. Trabzon savunması Piatek'e önlem almakta zorlandı. Oysa Başakşehir'in bilinen oyun repertuvarı zaten bu!

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Penaltıyı kurtaran Uğurcan, sezon başından bu yana büyük güvence ve maçın yıldızı. Başakşehir 10 kişi kalınca goller ve uzun bir aradan sonra hak eden bir oyunla, şeytanın bacağını kırdı, deplasman galibiyeti geldi.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Hakem Mehmet Türkmen çok destek görünce ayakları yerden kesilmiş sahada kendini hakemliğin ikonu sanıyor. Kimse hakem seyretmeye gelmiyor. Deniz Türüç ile Mendy arasındaki krizde oyunculara hitap şekli bunu gösteriyor. Oysa bu krizi kart yerine kişiliği ile çözebilirdi.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Aslında her iki takım futbola odaklı olunca hakemin işi kolaylaşıyor.
Başakşehir'in golünde başlangıçta Umut ofsayttı iptal doğru. Yandan aldığı destekle Banza'ya gösterdiği sarı doğru. Yer almalarda sorunu devam ediyor.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Banza'nın Umut Güneş'e yaptığı çok soft bir dokunuşa verdiği penaltı kabul edilir değildi. UEFA ve MHK "Böyle soft penaltı istemiyor" hakem sahada verdiği için VAR da karışamıyor. Deniz Türüç ikinci ihtardan ihraç doğru. 23 faulle oyunu tamamladı.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

ZEKİ UZUNDURUKAN - HOŞ GELDİN EVLAT!

Trabzonspor'un efsanevi golcüsü Fatih Tekke'nin bordo-mavili takımın teknik direktörlüğüne getirilmesi camiada adeta bayram etkisi yaratmıştı. Deplasmanda tam 300 gündür kazanamayan Trabzonspor'un Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyordu.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Trabzonspor maça iyi başladı. Karşılaşmanın başında Banza'nın golüyle öne geçti. Bu golde Vişça ve asisti yapan Malheiro'nun rolü büyüktü. Bordo-mavililer, kanat akınları ile hücum yapıp, Banza ile sonuca gitmeyi hedeflediler. İlk 15 dakika her şey Trabzonspor'un istediği gibi gitti.
Ama sonrasında oyunu Trabzonspor kalesine yıkan ve art arda pozisyonlar bulan bir Başakşehir vardı. 4. dakikada Deniz Türüç ile direğe takılan Boz Baykuşlar, 20'de Piatek ile gole çok yaklaştılar.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Piatek'in müthiş kafa vuruşunu Uğurcan olağanüstü kurtardı. Bu sezon izlediğim en muazzam kaleci kurtarışıydı diyebilirim. İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı. Hatta Deniz Türüç ile golü de buldular. Ama VAR uyarısı ile gol iptal oldu. Çünkü golden önce Umut Güneş'in ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer, özellikle Yusuf Sarı'yı durdurmakta zorlandılar.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Maç boyunca Fatih Tekke adeta yerinde duramadı, maçın her saniyesini sahada oynuyormuşçasına yaşadı. Oyunun durduğu anlarda oyuncularını kenara çağırarak mini toplantılar yaptı, taktikler verdi. Golcülüğü kadar, saha kenarındaki duruşu da çok şık ve başarılıydı Fatih Tekke'nin... Bu arada 57'de Umut Güneş-Banza mücadelesinde hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Bence ağır bir karardı. Ama Uğurcan Çakır, Piatek'in penaltısını adeta bir panter çevikliğinde kurtardı. Uğurcan Çakır, bir kaleciden daha fazlası olduğunu bir kez daha gösterdi. Uğurcan sadece penaltıyı kurtarmakla kalmadı. Deniz Türüç'ün vuruşunu da kurtardı aynı anda.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

60'ta Fatih Tekke'den iki hamle birden geldi. Sakatlanan Hüseyin ve vasat bir görüntü sergileyen Sikan çıktı. Serdar ve Cham girdi. Bu değişikliğin hemen ardından Trabzonspor müthiş bir atakla ikinci golü buldu. Vişça soldan getirdi. Banza müsait durumdaki Ozan Tufan'ı gördi.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Ozan Tufan jeneriklik bir vuruşla Başakşehir filelerini havalandırdı. 64'te Deniz Türüç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor farkı ikiye çıkardıktan sonra çok hızlı ataklar yaptı. Oyuncular büyük keyif alarak oynadı. 87'de Mendy skoru ilan etti.

Spor yazarlarından RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı değerlendirmeleri

Trabzonspor, sonunda deplasmanda kazanmayı başardı. Tam 300 gün sonra gelen galibiyette Uğurcan Çakır'ın rolü çok büyüktü. Bir gol atıp, bir de asist yapan Banza'yı da unutmamak lazım. Fatih Tekke, Trabzonspor'daki teknik direktörlük kariyerine zor bir deplasmanda galibiyet ile başladı. Fatih Tekke'nin saha kenarındaki enerjik duruşu, oyun okuma konusundaki yeteneği; Fırtına'nın TSunamiye dönüşmesine yetti. Fatih hoca, ilk maçında tam not aldı. Hoş geldin Fatih Sultan Tekke!

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