Trabzonspor U19 5-3 Atalanta U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Trabzonspor çeyrek finalde!

UEFA Gençlik Ligi son 16 turu maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Atalanta'yı ağırladı.

Bordo-mavililer, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini seri penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A takım oyuncuları da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih-Inter maçının galibiyle karşılaşacak.

Stat: Papara Park

Hakemler: Sander van der Eijk, Rens Bluemink, Stefan de Groot

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Bican Tubikoğlu, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 78 Ekrem Terzi), Yiğit Kemal Turan (Dk. 69 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 87 Ömer Faruk Karahan)

Atalanta: Edoardo Zanchi, Samuele Ghezzi (Dk. 72 Gobbo), Pietro Comi, Gabriel Ramaj, Mattia Arrigoni, Filippo Mencaraglia (Dk. 84 Bono), Andrea Bonamoni (Dk.72 Cakolli), Federico Steffanoni, Lorenzo Bonsignori (Dk. 46 Simonetti), Nicolo Baldo, Candas Fiogbe (Dk. 72 Gariani)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lorenzo Bonsignori, Dk. 68 Samuele Ghezzi, Dk. 78 Ramaj (Atalanta), Dk. 53 Yiğit Kemal Turan, Dk. 71 Onuralp Çakıroğlu, Dk. 90+1 Ekrem Terzi (Trabzonspor)