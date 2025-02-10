İkas Eyüpspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta İkas Eyüpspor'u konuk etti. Mücadelede heyecan erken dakikalarda başladı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, rakip oyuncu Ruben Vezo'ya müdahalede bulundu. Pozisyonu inceleyen VAR, hakem Mehmet Türkmen'i ekrana davet etti. Türkmen, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına Eyüpspor'un deneyimli golcüsü Mame Thiam geçti. Ancak Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, Thiam'ın vuruşunu harika bir refleksle kurtararak takımını geriye düşmekten kurtardı.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.