Cham patlaması

Trabzonspor, durdu durdu Adana Demir'i vurdu... Üç maçlık mağlubiyet serisine Adana Demirspor karşısında son veren Karadeniz ekibine zaferi getiren isim ise Muhammed Cham oldu... Sezon başında Clermont'tan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Avusturyalı oyuncu, dün ilk 11'de çıktığı karşılaşmada adeta patlama yaptı. Futboluyla, attığı gollerle ve yaptığı asistlerle tribünleri ayağa kaldırdı, ekran başındaki Trabzonsporlu taraftarı da coşturdu.

İLK HAT-TRİCK'İNİ YAPTI

Bordo-mavılı formayla ilk golünü üçüncü dakikada atan Muhammed Cham, ikinci yarıda ise Adana Demir'i tek başına yıktı. 78'de bir kez daha ağları sarsanAvusturyalı oyuncu, 84'te ise son sözü söyledi. Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Cham, ayrıca Banza'nın attığı iki golün de asistini yaparak, son 10 yılda bir maçta 5 gol katkısı veren ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu. İki kez ağları sarsan Simon Banza da bu sezon üçüncü kez bir karşılaşmada 2 gol birden attı, krallık yarışında zirveye çıktı.

BU MAÇLA RİTMİMİ BULDUM

Maçın kahramanı Muhammed Cham, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti. Takımın ve taraftarın bana olan sevgisini hissettim. Bu maçla birlikte ritmimi buldum. Banza'yla aramızda çok yakın arkadaşlık var. Birbirimize yardım ediyoruz. Umarım böyle devam eder."

GÜNEŞ'TEN REKOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumunda bulunan Samet Aybaba'yı yakaladı. Süper Lig kariyerinde 621'inci maçına çıkan Güneş, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte Aybaba'yı da geride bırakacak. Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum" dedi.

ARİF VE ENİS'TEN BİRER ASİST

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de oynayan Arif Boşluk, muhteşem oyununu bir de asistle süsledi. 21 yaşındaki sol bek, Cham'ın attığı üçüncü golün asistini yapan isim oldu. 67'de Edin Vişça'nın yerine oyuna dahil olan Enis Destan da Cham'ın ikinci golünün pasını verdi, ligdeki ilk skor katkısını yaptı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Fenerbahçe ile oynanan son iç saha maçındaki tribün olayları nedeniyle 7 bloktaki taraftarların cezalı oluşu nedeniyle giremediği maça, diğer taraftarlarda gelmeyince tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı.

KADINA ŞİDDETE HAYIR

Trabzonsporlu ve Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye gelirken anlamlı bir harekete imza attı. Her iki takım oyuncuları da sahaya, "Kadına yönelikle şiddetle mücadelede biz varız" yazılı pankart ile çıktı. Bu pankart tribünlerde yer alan futbolseverlerden alkış aldı. Sosyal medyada da olumlu mesajlar yazıldı.

6 MAÇ SONRA 11'DE OYNADI

Trabzonspor'un sezon başında Standard Liege'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cihan Çanak, radikal bir şekilde değişen ilk 11'de şans buldu. Tam 6 maç sonra ilk 11'e giren 19 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Cham'in attığı ilk golün asistini yaptı. Cihan Çanak, Konya ve Hatay maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Bu sezon Trabzonspor'un en formda ismi olan kaptan Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçında da performansıyla alkış aldı. Rakip oyunculara gol izni vermeyen tecrübeli futbolcu özellikle Yusuf Sarı'nın 42. dakikadaki volesini muhteşem kurtardı. Takım arkadaşlarına güven veren Uğurcan, ligde en fazla kurtarış yapan kalecilerin başında geliyor.