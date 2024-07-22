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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da savunma mesaisi: Malheiro, Hoedt ve Savic...

Transferde bombaları tek tek patlatan Trabzonspor'da sıra savunma hattına geldi. Bordo-mavililer defans bölgesini güçlendirmek isterken Pedro Malheiro, Wesley Hoedt ve Stefan Savic listede bulunuyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da savunma mesaisi: Malheiro, Hoedt ve Savic...

Transferde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'da savunma hattında son aşamaya gelindi. Meunier'nin ayrılmasının ardından sağ bekte hızlı davranan bordo mavililer Portekiz ekibi Boavista'dan Pedro Malheiro ile hamlesini yaptı. Stoper ikilisini belirlemek isteyen Trabzonspor'da gözler şimdi Wesley Hoedt ve Stefan Savic'e çevrildi. Sol stoperde 30 yaşındaki Hoedt ile temaslarını sıklaştıran bordo mavililer, Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan Stefan Savic'i de takibe aldı. Avrupa futbolundaki tecrübesiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Karadağlı yıldızın da gelmesi halinde Hoedt-Savic ikilisinin defansta tandemde yer alması bekleniyor. Daha önce sol beke de Rangers'tan Barisic transfer edilmişti.

MALHEIRO OPERASYONU

Trabzonspor kadrosuna katmak için resmi açıklama yapmaya hazırlandığı Pedro Malheiro'yu gizlice Trabzon'a getirdi. Boavista'nın resmi imzalar atılmadan görüntü verilmemesi konusunda ricacı olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un Meunier'in ayrılığı sonrasında hızlı bir şekilde anlaşıp Trabzon'a getirdiği Pedro Malheiro'nun görüntülenmesinin önüne geçildi. Boavista'nın resmi olarak anlaşmanın imzalanmamasından dolayı bu durumu özellikle talep ettiği ve bu nedenle oyuncunun dün gece geç saatlerde önce uçakla Rize'ye oradan da Trabzon'a getirildiği öğrenildi. Oyuncunun tüm evrak işlerinin bu hafta başı tamamlanması ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

YEPYENİ BİR 4'LÜ

Defans hattına yapılan takviyeler ve yapılması planlanan transferlerle beraber yepyeni bir 4'lü hattın oluşması bekleniyor. Sağ bek için Malheiro hamlesini yapan, sol bekte de Barisic'i kadrosuna katarak dikkat çeken Trabzonspor, savunma ikilisini de yenileyerek 2024-2025 sezonunda güçlü bir defans hattı kurmayı amaçlıyor.

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