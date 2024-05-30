Rayyan Baniya: Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum

Geçtiğimiz yıl sezon öncesi transfer döneminde 4+1 yıllık sözleşme ile Trabzonspor'a transfer olan Rayyan Baniya, Trabzonspor Dergisi'nin 218'nci sayısında konuştu, Tecrübeli savunmacı, Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu ifade ederek ilk günkü heyecanı hiç kaybetmediğini söyledi. Baniya, "Hedefim bu güzel kulüpte iyi oynamak, kendimi ve yeteneklerimi gösterebilmek, faydalı olmak. Bu kulüpte kupalar kazanmak istiyorum. Bunu mutlaka başaracağım. Ayrıca Trabzonluların kupa kazanmayı ne kadar arzuladıklarını da biliyorum" diye konuştu.

Türk bir anne ve Beninli bir babanın çocuğu olarak İtalya'da dünyaya gelen Rayyan Baniya, doğa güzelliği ile İtalya ile Türkiye'nin birbirine çok benzediğini söyledi. Baniya ailesini ve 3 ülke arasında geçen hayatını şu şekilde anlattı:

"Annem Türk, babam Beninli. Ben de İtalya'da doğdum. Bu üç ülke arasında hayat tarzım İtalya'ya benziyor ve çünkü çocukluğum orada geçti, 22 yaşına kadar orada yaşadım. Öte yandan annem bana Türk adetlerini aktardı. Düşünce tarzım, yemek zevkim ise Türk gibi çoğunlukla. Babam Afrikalı, Beninli ve her yaz oraya giderim. Doğa güzelliği İtalya ile Türkiye birbirine eşit derecede bence, ikisi de harika. Bu iki ülke insanı da misafirperver, anlaşılması kolay. Ayrıca gülmeyi seven insanlar. Türkiye'ye gelince şunu fark ettim; Türkler hayvanları çok seviyor. İtalya'daki gibi evlerinde besliyorlar, değer veriyorlar ve bu çok güzel. Benin halkı ise çok doğaldır. Ama tabii ki aynı ekonomiye sahip değiller. İnsanlar çok az şeye sahip olsalar bile mutlular ve hep pozitif oluyorlar. Akıllarını kurcalayan çok fazla düşünce yok, özgür yaşıyorlar."

"AİLE DOĞAL BİR İLAÇ GİBİ"

Ailesinin kendisi için doğal bir ilaç olduğunu söyleyen Baniya, özellikle sakatlık yaşadığı dönemlerde onların sayesinde ayağa kalktığını söyledi. Baniya, "4 yıl önce kemiğimde bir sakatlık yaşadım. O kadar ağrı verici bir durumdu ki bir noktadan sonra iş dayanılmaz hale gelmişti. Her tedaviyi denemiştim ama ağrı geçmiyordu. Dolayısıyla hayatımdaki en zor dönem bu dönemdi. İyice bunalmışken özellikle ailem bana çok yardımcı oldu. Beni tedavi eden doktorların katkılarına yürekten minnettarım tabii ki ama beni yeniden her anlamda ayağa kaldıran, manevi destek veren ailem oldu. Aile doğal bir ilaç gibi gerçekten" ifadelerini kullandı.

"UZUN BOYUMA RAĞMEN HIZLI OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Futbol oynamaya başladığı 13-14 yaşlarındayken şu anda sahip olduğu fizikte olmadığı için kanat oyuncusu olduğunu söyleyen Baniya, "Çok hızlıydım ve antrenörümüz de koşmam için beni kanada koydu. Hızımla fark yaratıyordum ve çok da gol attım. 17-18 yaşlarında birden boyum uzamaya başladı. Bunun üzerine teknik direktörümüz beni savunmada denedi, orada başarılı olunca kalıcı hale geldi. Ama uzun boylu olsam da aynı zamanda hızlı olduğumu söyleyebilirim. Uzun boy avantajlar da sağlıyor bana aynı zamanda" diye konuştu.

"HÜCUM OYUNCULARININ OYUNUNA GELMİYORUM"

Baniya, sebepsiz yere insanların başkalarına saygısızlık yapmasından hoşlanmadığına vurgu yaparak. "Elbette ırkçılıktan asla hoşlanmıyorum, çünkü birinin siyahi olması ya da başka bir ırktan geliyor olması nedeniyle dışlanması ve saygısızlığa uğraması bence çok kötü" dedi.

Oynadığı mevki itibariyle bazen rakip hücum oyuncularının psikolojik açıdan kendilerini olumsuz etkilemeye çalıştığına da değinen Baniya, "Bazen rakip hücum oyuncuları psikolojik açıdan sizinle oynamaya çalışır. Rahatsız edici şeyler söyleyerek beni kızdırmaya çalışırlar ama bu bende işe yaramaz. Bunu denediklerini ve dikkatimi dağıtmaya çalıştıklarını biliyorum ve oyunlarına gelmiyorum. Bundan hoşlanmıyorum gerçi ama aynı zamanda tuzağa da düşmüyorum. Çünkü onlardan daha akıllıyım, aksi halde her iki maçta bir kırmızı kart görürdüm" şeklinde konuştu.

"O MAÇI UNUTAMAM"

Beşiktaş ile bu sezon oynadıkları ve kazandıkları maçı unutamadığını söyleyen Baniya, "3-0 kazandığımız o maç harikaydı. Hem iyi oyun hem güzel skor ve hem de müthiş bir taraftar vardı. Böyle tezahüratları ve ateşli taraftarı daha önce görmedim. Sadece kazandığımız o gece değil, hafta boyunca o atmosferi düşündüm, çok etkilendim" dedi.

"İDOLÜM RAPHAEL VARANE"

Raphael Varane'nın her zaman idol oyuncusu olduğunu söyleyen Baniya, "O zamanlar Real Madrid'deydi ve sürekli takip ederdim. Şimdi Manchester United'da. Hızlı ve karizmatik. Sergio Ramos da var ama Varane çok iyi" dedi.

Küçükken itfaiyeci, biraz büyünce doktor olmayı istemiştim" sözleriyle küçüklük hayallerini dile getiren Baniya, "Bu ikisi de hayat kurtaran meslekler ve çok değerli, bana da uygun. Açıkçası bunların dışında, insanlara yardım edebileceğim, onları zor durumlardan kurtarabileceğim başka meslekler de olabilirdi. İnsanlara yardım ettikçe mutlu oluyorum çünkü" diye konuştu.