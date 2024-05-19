TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu
Son dakika spor haberi: Sezonu üçüncü bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupa finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan bordo-mavililerde transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Stoper bölgesine takviye planlayan Fırtına, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesine imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Haber detayında, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği Savic'in transferine daha çok odaklanmış takımın ise Trabzonspor olduğu ileri sürüldü.
Bordo mavililerde teknik heyetin Rayyan Baniya'nın yanı sıra sezon başında Udinese'den kiralanan Filip Benkovic'in performansınden memnun olmadığı ileri sürüldü ve "Trabzonspor'un Joaquin Fernandez ile birlikte savunmayı yönetebilecek sağlam bir stopere ihtiyacı var" yorumu yapıldı.
Haberde, Karadeniz kulübünün yetkililerin Savic ile temas kurduğu ve yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.
Tecrübeli futbolcunun menajeri Zarko Pelicic'in, Aletico Madrid yönetim kuruluyla Savic'in serbest bırakılması için görüşmelerde bulunduğu da belirtildi.
Atletico'nun ayrılmasına izin vermesi halinde, oyuncunun gelecek sezonki maaşından vazgeçmeye hazır olduğu vurgulandı.
Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 32 resmi maçta görev aldı.
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