Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Son dakika spor haberi: Sezonu üçüncü bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupa finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan bordo-mavililerde transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Stoper bölgesine takviye planlayan Fırtına, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesine imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 15:21
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Stefan Savic ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

NTV Spor'un İspanyol gazetesi AS'tan derlediği habere göre; Süper Lig takımlarının gözü Savic'te olmaya devam ediyor. Atletico Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karadağlı savunma oyuncusunun kırmızı beyazlı takımda gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

La Liga kulübü, gelecek sezon bedelsiz olarak ayrılma ihtimali bulunan 33 yaşındaki futbolcuyu bu yaz elden çıkararak gelir elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Haber detayında, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği Savic'in transferine daha çok odaklanmış takımın ise Trabzonspor olduğu ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Bordo mavililerde teknik heyetin Rayyan Baniya'nın yanı sıra sezon başında Udinese'den kiralanan Filip Benkovic'in performansınden memnun olmadığı ileri sürüldü ve "Trabzonspor'un Joaquin Fernandez ile birlikte savunmayı yönetebilecek sağlam bir stopere ihtiyacı var" yorumu yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Haberde, Karadeniz kulübünün yetkililerin Savic ile temas kurduğu ve yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Tecrübeli futbolcunun menajeri Zarko Pelicic'in, Aletico Madrid yönetim kuruluyla Savic'in serbest bırakılması için görüşmelerde bulunduğu da belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Atletico'nun ayrılmasına izin vermesi halinde, oyuncunun gelecek sezonki maaşından vazgeçmeye hazır olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözdesi Trabzonspor'a! İspanyollar duyurdu

Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 32 resmi maçta görev aldı.

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