Trabzonspor’da Avrupa sevinci! İşte yerel basın manşetleri

Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala hem üçüncülüğünü hem de Avrupa'ya gitmeyi garantiledi. 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak bordo-mavililer, bu kupayı kazanması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan başlayacak.

Başakşehir'i golcü oyuncusu Onuachu'nun golüyle mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir'e konuk olduğu son 4 maçın ikisini kazanırken bu iki galibiyetini de 1-0'lık skorlarla elde etti. Yine bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 8 Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor, lig tarihinde bu deplasmandaki en yüksek galibiyet sayısına da bu sezon ulaşmış oldu.

ONUACHU DURDURULAMIYOR

Trabzonspor'un sezon öncesi renklerine kattığı golcü oyuncu Paul Onuachu, Başakşehir FK karşısında bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü kaydederken performansıyla büyük beğeni topladı. Nijeryalı oyuncu, 2014-15'ten bu güne kadar Trabzonspor formasıyla 600 dakika ve üzerinde sahada kalan oyuncular arasında takımına en sık gol katkısı veren isim oldu. Onuachu, Trabzonspor'da her 80 dakikada bir skora etki etmeyi başardı. Golcü oyuncu, Trabzonspor'da bin 526 dakikada 15 gol ve 4 asist üretti.

Başakşehir ağlarına attığı kafa golü ile bu sezon Süper Lig'deki yedinci golünü kaydeden Paul Onuachu, 2010-11'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Oscar Cardozo'yu da (2014-15 sezonunda 7 kafa golü) yakalamış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayınlanan yerel gazeteler de Trabzonspor'un Başakşehir FK karşısındaki galibiyetini manşetlerine farklı başlıklarla taşırken, Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası finaline de atıfta bulundular.

Trabzon'daki yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Merhaba Avrupa

Taka Gazetesi: Bir İstanbul Masalı

Günebakış Gazetesi: Şimdi Sıra Avrupa'ya Geldi

Karadeniz Gazetesi: Başakşehir'i Yaktık, Şampiyonluk İçin Olimpiyat'a yürüyoruz

Sonnokta gazetesi: Avrupa Tamam, Sıra Kupada