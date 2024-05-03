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Trabzonspor'dan 10 numara bombası! Sırada Cham var

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Draguş, Lundstram ve Barisic’le söz kesen bordo-mavililer, Clermont’un Avusturyalı 10 numarasını da bitirmek istiyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'dan 10 numara bombası! Sırada Cham var

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Fırtına sezon bitmeden transferlerin önemli bir bölümünü sonlandırma konusunda oldukça kararlı. Denis Draguş, John Lundstram ve Borna Barisic'i bitiren Trabzonspor, dördüncü isim için de yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavililerin gündeminde Fransa Ligue 1'de Clermont forması giyen Muhammed- Cham Saracevic yer alıyor. 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için Trabzonspor'un tüm kurmayları olumlu rapor verdi. Kulübüyle görüşmeler sürerken; futbolcuyla menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde ise istenilen mesafe kat edildi. Cham bu sezon Fransa Ligi'nde 31 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

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