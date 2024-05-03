Trabzonspor'dan 10 numara bombası! Sırada Cham var

Fırtına sezon bitmeden transferlerin önemli bir bölümünü sonlandırma konusunda oldukça kararlı. Denis Draguş, John Lundstram ve Borna Barisic'i bitiren Trabzonspor, dördüncü isim için de yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavililerin gündeminde Fransa Ligue 1'de Clermont forması giyen Muhammed- Cham Saracevic yer alıyor. 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için Trabzonspor'un tüm kurmayları olumlu rapor verdi. Kulübüyle görüşmeler sürerken; futbolcuyla menajeri üzerinden yapılan görüşmelerde ise istenilen mesafe kat edildi. Cham bu sezon Fransa Ligi'nde 31 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.