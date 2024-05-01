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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Eray Cömert yeniden gündemde!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da stoper konusunda sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililer, bonservisi Valencia'da olan ve bu sezon Fransız ekibi Nantes forması giyen Eray Cömert için devreye girdi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 12:42
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Eray Cömert yeniden gündemde!

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla sezona başlayıp, şampiyonluğu yeniden yaşamak isteyen Trabzonspor, Fransa'nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert'i yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonda bordo-mavili kulübün gündemine gelen Cömert, İsviçre'nin Basel ekibinden, İspanya'nın Valencia takımına transfer olmuştu. La Liga ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası burada forma bulmakta zorlanan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon başında Fransa'nın Nantes Kulübü'ne kiralık olarak gitmişti. Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan Erdal Cömert'in güncel durumuyla ilgili olarak temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Cömert'i kadrosuna katması halinde yerli statüsünde oynatabilecek.

Trabzonspor, yabancı kontenjanı nedeniyle gurbetteki Türk asıllı oyuncularla ilgili geniş kapsamlı araştırmalarını sürdürürken, Nantes'ta 22 lig maçında forma giyen Eray Cömer, 2 de gol attı. Başarılı defans oyuncusu, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel formasıyla Trabzonspor'a karşı iki maçta da forma giymişti.

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