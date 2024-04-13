Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Mahmoud Trezeguet...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İşte bordo-mavililerin yaptığı sakatlık açıklaması...

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.