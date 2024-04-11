İstanbul dayatmalarına teslim olmayacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayarak, son dönemde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; aileniz ve tüm sevdiklerinizle beraber sağlık, neşe, bolluk ve bereket dolu bir yaşam dilerim. Bu sezon bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri bir dönem oldu. İstedikleri olmadığı her maçta, her pozisyonda, önlerine gelen herkese saldırdıkları ve bunu da kendilerinde hak gördükleri utanç dolu bir sezon... Bunun adına da, istedikleri olduğu zaman 'adalet', olmadığında ise 'adaletsizlik' dediler. Maalesef Futbol Federasyonu da Merkez Hakem Kurulu da bu baskılara, bu saygısız ve edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek, tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezona imza attı, atıyor."

BORÇ 4.4 MİLYAR TL

Fırtına, kısa ve uzun vadeli toplam borcunu resmen duyurdu. Karadeniz devinin, 4 milyar 405 milyon 254 bin 200 TL borcu bulunduğu açıklandı. Borçların, 2.6 milyar TL'lik kısmının kısa, 1.7 milyar TL'lik bölümün uzun vadeli olduğu belirtildi.

BAZI İSİMLER GÖNDERİLECEK

Karadeniz devinin kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Gomez, Kourbelis, Teklic ve Lahtimi gibi oyuncuların gelecek planlarında yer almadığı belirtiliyor. Kulübün bu oyuncularla ilgili net bir planı bulunmazken, kadro planlamasında farklı bir yöntemin izlenebileceği konuşuluyor.

AYRILMA ZAMANIM GELMİŞTİ

Bordo mavili takımdan Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür, takımın genç ve arkadaş canlısı atmosferinden etkilendiğini belirtti. Trabzonspor'dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki 10 numara, "Allah'a şükür Trabzonspor ile şampiyon oldum, kupalar kazandım ve ayrılma zamanımın geldiğini hissettim. Avrupa'ya gidip yeni bir deneyim yaşamak istedim" dedi.

UTANÇ DÖNEMiNiN SONUNA GELDiK

Doğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Her şeye rağmen açıklıkla ifade etmeliyim ki; bu utanç verici dönemin sonuna geldik. Yeni sezonda TFF'de ve MHK'de yeni bir yapı kurulacaktır. Kurulurken de her zaman olduğu gibi bir 'oldu-bitti' hesabı yaparak, kendilerine aynı anlayışla yol arkadaşı arayanların, benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz. TFF'de ve MHK'de değişimi ilk savunan kulüp olduğumuzun bilinci ve sorumluluğu içerisinde bu 'yalancı' değişimler ve değişimcilere tüm kapıları kapattıracağız. Anadolu Kulüplerinin haklarını koruyan, şeffaf bir anlayışı, gerçek adaleti, basiretli ve kararlı bir yönetimi, dürüstlüğü ve haksızlığa karşı dimdik duran yöneticileri arayacağız. Bu yolda İstanbul Kulüplerinden gelen dayatmalara ve emrivakilere asla destek olmayacak, 'evet' demeyeceğiz."

iDDiALi BiR TAKIM KURUYORUZ

Doğan son olarak şunları söyledi: "Bu 'adaletsiz' sezonu üçüncülükle tamamlamak üzereyiz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da müzemize götüreceğiz. Yeni sezon için, tıpkı şampiyon olduğumuzda yaptığımız gibi çok erken başlattığımız disiplinli çalışmalarla mali dengemizi koruyan, iddialı bir takım oluşturuyoruz. Bu sezon gösterdi ki futbol dışındaki rakipler de çok güçlü. Bu yüzden bunlara da karşı, gerçek adaleti, güçlü bir temsiliyeti ve dürüstlüğün dışına çıkanı durdurmaya gücü yeten bir hakimiyeti asla göz ardı etmeyeceğiz. Bayram vesilesiyle sizlere en içten duygularımı bir kere daha bizzat aktarmak istedim. Her zamanki gibi bu kulübün gerçek sahipleri olan sizlerin, gönülden Trabzonsporluların yanımızda olduğunu biliyoruz. Bizim de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımız yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğimizi ifade eder, bir kez daha bayramınızı kutlarım."