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Taş gibi stoper Mendy

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın birçok maçta stoperde oynattığı 24 yaşındaki Fransız orta saha, “Önemli olan takıma katkı sağlamak” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Taş gibi stoper Mendy

Fırtına'nın sezon başında Angers'ten aldığı ve 4+1 yıllık imza attırdığı Batista Mendy, merkez orta saha olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ön libero bazen de stoperde oynadı. Abdullah Avcı geldikten sonra 7 maçta ilk 11'de stoper olarak başlayan, 6 karşılaşmada ise oyunun gidişatına göre ikinci yarıda stoper bölgesine çekilen 24 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonuyla ilgili olarak, "Önemli olan takıma katkı sağlamak, ben bunun için elimden geleni yapıyorum" dedi ve her yerde oynayabileceğini dile getirdi.

2 İSME ÖZEL PROGRAM

Fırtına yarın iki gün iznin ardından toplanıyor. Abdullah Avcı hem Konya maçının geri bildirim toplantısını hem de Sivas karşılaşmasının oyun planlarıyla ilgili oyuncularla görüşmeler gerçekleştirecek. 60 yaşındaki hoca, uzun süreli sakatlıktan dönen Orsic ile sakatlığı yeni atlatan Onuachu'ya Sivas sınavı öncesi eksiklerini tam anlamıyla kapatmaları için özel program uygulatacak. Her iki oyuncunun Sivas sınavında daha fazla süre almaları hedefleniyor.

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