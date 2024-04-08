Haberler Trabzonspor Avcı 233 gün sonra döndü

Avcı 233 gün sonra döndü

Bordo-mavililer, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda beklentilerin gerisinde kalarak teknik adam değişikliğine gitmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avcı 233 gün sonra döndü

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz devi 233 günlük aranın ardından Abdullah Avcı'yı tekrar takımın başına getirdi.

ÖNLERİNDE İKİ HEDEF VAR

Abdullah Avcı ile inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Fırtına, sezon sonu hedefine lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi. Trabzonspor, son galibiyetiyle birlikte hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALDI

Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı. Karadeniz devi, lig üçüncülüğü yarışında büyük bir avantajı eline geçirdi.

AVCI İLE BEŞ SIRA YÜKSELDİ

Abdullah Avcı takımı 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldı. 60 yaşındaki hoca, 40 puan topladı ve üçüncü sıraya yükseldi. Fırtına, 15. haftada devraldığı üçüncülüğü 24. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde kaptırmış, 1 hafta sonra geri almıştı.

DIŞ SAHADA 21 PUAN ALDI

Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı. Karadeniz devi, lig üçüncülüğü yarışında büyük bir avantajı eline geçirdi.

DEPLASMANI ÇOK SEVİYOR

BU sezon 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan Mahmoud Trezeguet, bu gollerden 6'sını deplasmanda kaydetti. Mısırlı sol kanadın deplasmanda fileleri sarstığı karşılaşmalarda bordo-mavililer mağlup olmadı ve 13 puan elde etti.

NENAD BJELİCA 5'TE TAKILMIŞTI

Bjelica ile ilk 8 haftalık bölümde en iyi sıralamasını beşinci sırada yaşadı. Bordo-mavililer, Hırvat hoca ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken; 3 kez yedi, 1 kez sekiz, 1 kez 10 ve 1 kez de 13'üncü sırada yer buldu.

DİĞER
Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! atv.com.tr ile Süper Kupa Finali Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın izle
CHP'de Özel 'Özgür'leşmeye niyetli! Parti içine "Kimsenin gözünün yaşına bakmam" uyarısı | Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok
F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan ayrılıyor mu? Flaş Uğurcan gelişmesi!
Fırtına'dan sürpriz hamle!
İstanbul namaz vakitleri 8 Nisan Pazar
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! 00:48
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok 00:48
Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? 00:48
F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray... F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray... 00:48
G.Saray kendi arasında maç yaptı! G.Saray kendi arasında maç yaptı! 00:48
G.Saray'dan Süper Kupa finalinde tarihe geçen gol! G.Saray'dan Süper Kupa finalinde tarihe geçen gol! 00:48
Daha Eski
Devler Ligi için Cimbom'a dünya yıldızı geliyor Devler Ligi için Cimbom'a dünya yıldızı geliyor 00:48
Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! 00:48
Şanlıurfa'da Ali Koç'a büyük protesto! Şanlıurfa'da Ali Koç'a büyük protesto! 00:48
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de! Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de! 00:48
Mehmet Büyükekşi'den seçim kararı açıklaması! Mehmet Büyükekşi'den seçim kararı açıklaması! 00:48
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu 00:48