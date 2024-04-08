Avcı 233 gün sonra döndü

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz devi 233 günlük aranın ardından Abdullah Avcı'yı tekrar takımın başına getirdi.

ÖNLERİNDE İKİ HEDEF VAR

Abdullah Avcı ile inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Fırtına, sezon sonu hedefine lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi. Trabzonspor, son galibiyetiyle birlikte hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALDI

Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı. Karadeniz devi, lig üçüncülüğü yarışında büyük bir avantajı eline geçirdi.

AVCI İLE BEŞ SIRA YÜKSELDİ

Abdullah Avcı takımı 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldı. 60 yaşındaki hoca, 40 puan topladı ve üçüncü sıraya yükseldi. Fırtına, 15. haftada devraldığı üçüncülüğü 24. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde kaptırmış, 1 hafta sonra geri almıştı.

DIŞ SAHADA 21 PUAN ALDI

Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı. Karadeniz devi, lig üçüncülüğü yarışında büyük bir avantajı eline geçirdi.

DEPLASMANI ÇOK SEVİYOR

BU sezon 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan Mahmoud Trezeguet, bu gollerden 6'sını deplasmanda kaydetti. Mısırlı sol kanadın deplasmanda fileleri sarstığı karşılaşmalarda bordo-mavililer mağlup olmadı ve 13 puan elde etti.

NENAD BJELİCA 5'TE TAKILMIŞTI

Bjelica ile ilk 8 haftalık bölümde en iyi sıralamasını beşinci sırada yaşadı. Bordo-mavililer, Hırvat hoca ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken; 3 kez yedi, 1 kez sekiz, 1 kez 10 ve 1 kez de 13'üncü sırada yer buldu.