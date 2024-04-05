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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi ret

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 2 taraftarın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 15:58
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi ret

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Engin T. ve Oğuzhan B'yi tahliye talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, itirazın reddine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. ise 3 Nisan'da Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.

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