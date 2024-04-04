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Trabzonspor 2024 yılında ligdeki 7. galibiyetini aldı

Süper Lig’in 31’inci haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, hem moral buldu hem de 3’üncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, 2024 yılında ligde aldığı galibiyet sayısını da 7'ye çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 12:36 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 12:37
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Trabzonspor 2024 yılında ligdeki 7. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 31'inci hafta maçında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülerken, bordo-mavili ekip 3'üncülük yarışındaki iddiasını da sürdürmüş oldu. Süper Lig'de 2024 yılından itibaren 6 mağlubiyet, 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istediği seriyi yakalayamayan Trabzonspor, dün deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek 7'nci galibiyetini elde etti. Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0, 26'ncı haftasında ise Pendikspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 3'üncü deplasman galibiyetini de dün almış oldu.

Karadeniz ekibinde deplasmanda alınan galibiyetin morali ve sevinci yaşanırken diğer taraftan Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle TFF'nin dün açıkladığı cezalar ise tepki çekmeye devam ediyor. Trabzonspor Kulübü, art arda yaptığı açıklamalarla bu kararlara tepki gösterirken yerel basın da dünkü galibiyetin yanı sıra bu kararlara karşı tepkili haberlerini büyük manşetlerle okuyucularına aktardı.

TREZEGUET'NİN YÜKSELİŞİ

Öte yandan bordo-mavili takımın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, son haftalardaki çıkışı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Trezeguet, Konyaspor'a attığı golle Süper Lig ve Trabzonspor tarihinde üst üste iki sezon 10 golün üzerinde skor kaydeden 4'üncü yabancı oyuncu oldu. Bu listedeki diğer isimler ise Nwakaeme, Vugrinec ve Şota. Süper Lig'de bu sezon 21 maçta forma giyen Trezeguet, 10 gol ve 4 asist üreterek başarılı bir performans ortaya koydu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'daki yerel gazeteler ise bordo-mavili ekibin deplasmanda Konyaspor karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra olaylı Fenerbahçe maçı sonrasında TFF'nin açıkladığı cezalara ilişkin tepkili yorumları çifte başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basınının o manşetleri şu şekilde:

Karadeniz: Konya'da fırtına koptu

Taka: Yazıklar olsun - Trabzon füze attı

Ekspres: Adaletsizliğe karşı dik duruş - Konya'da fırtına koptu

Sonnokta: Bu fırtınanın affı yok

Günebakış: Adaletsizliğe isyan

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