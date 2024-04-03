Tümosan Konyaspor - Trabzonspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Tümosan Konyaspor ile 3.'lük yarışında hata yapmak istemeyen Trabzonspor, RMedaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN KONYAPSOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Oğulcan, Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Visca, Pepe.

TÜMOSAN KONYAPSOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR 3 EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları nedeniyle, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamadı.

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya geldi. Aralarında daha önce oynanan 45 maçta Konyaspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 22 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 53 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 71 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 22 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 5 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 25 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.