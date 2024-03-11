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Uğurcan Çakır Fenerahçe derbisine yetişebilir

Kalça bölgesindeki sakatlığı nedeniyle dünkü maçta takımını yalnız bırakan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali var. Kolu kırılan ve kasığından da sakatlık yaşayan Onuachu'nun ise derbiye yetişmesi imkansız gözüküyor. Çapraz bağ sakatlığını atlatan Orsic'in ise ufak bir ihtimal de olsa derbi kadrosuna girme şansı bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Uğurcan Çakır Fenerahçe derbisine yetişebilir

Kalça bölgesindeki sakatlığı nedeniyle dünkü maçta takımını yalnız bırakan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali var. Kolu kırılan ve kasığından da sakatlık yaşayan Onuachu'nun ise derbiye yetişmesi imkansız gözüküyor. Çapraz bağ sakatlığını atlatan Orsic'in ise ufak bir ihtimal de olsa derbi kadrosuna girme şansı bulunuyor.

DENSWIL: UĞURCAN KONUŞMA YAPTI

Karagümrük maçında Vişça'nın çıkması sonrası kaptanlık bandını takan Denswil, gurur duyduğunu söyledi. "Birinci kaptanımız Uğurcan sahada yoktu ama soyunma odasına gelerek Taha ve bizimle konuştu. Liderlerin kendi tarzları olabilir. Önemli olan sonuçta galip gelebilmek. Bu takımda kaptanlık yapmak gurur verici" dedi.

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